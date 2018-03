Programul Rabla demareaza joi si are buget pentru a finanta achizitia a 19.000 de masini conventionale si 2.000 de electrice si hibride

Din bugetul total alocat pentru cele doua sectiuni ale programului guvernamental, 133 de milioane lei merg catre "Rabla Clasic", iar 120 de milioane de lei catre "Rabla Plus"."Cel mai longeviv program guvernamental este lansat astazi, iar tinta Romaniei incepe sa fie indeplinita asa cum ne-am asumat. Persoanele fizice pot incepe din acest moment sa mearga la producatorii validati in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere pentru a-si achizitiona un autovehicul nou, cu emisii scazute, in locul celui vechi, poluant. In acelasi timp, persoanele juridice pot depune, incepand de astazi, dosare de acceptare la Administratia Fondului pentru Mediu, in conditiile Ghidului de finantare, pana pe 28 septembrie 2018. Eforturile nu sunt numai ale noastre, ci si ale celor care creeaza locuri de munca in Romania. Anul acesta, Guvernul Romaniei, prin Administratiei Fondului pentru Mediu, a alocat pentru "Rabla Clasic" suma de 133 milioane lei. Deci, aproximativ 19.000 de autovehicule noi vor ajunge pe soselele Romaniei", a declarat ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, la conferinta de lansare a programului guvernamental.Potrivit ministrului, una dintre principalele noutati ale sesiunii din acest an este faptul ca, in Programul "Rabla Clasic", in premiera, microbuzul devine autovehicul eligibil pentru casare.Cuantumul primei de casare pentru Programul "Rabla Clasic" va ramane, in 2018, la 6.500 de lei pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de opt ani dat spre casare, si se acorda pentru achizitionarea unei masini noi a carui sistem de propulsie genereaza maximum 130 g de CO2/km. De asemenea, la prima de casare se poate adauga un ecobonus de 1.000 lei in cazul achizitionarii unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care genereaza o cantitate de emisii de maximum 98 g de CO2/km in regim de functionare mixt si/sau un ecobonus de 1.700 lei la achizitionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid.In cazul in care se intrunesc ambele conditii, cele doua ecobonusuri pot fi cumulate cu prima de casare standard.In plus, proprietarul poate achizitiona mai multe autovehicule noi in schimbul predarii spre casare a unui numar echivalent de autovehicule uzate, beneficiind in acest mod de mai multe prime de casare.Pe de alta parte, Programul "Rabla" va avea o componenta destinata persoanelor juridice, iar in acest caz institutiile interesate pot solicita prin cererea de finantare cel mult echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in domeniul transporturilor rutiere de marfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare.In ceea ce priveste extensia "Rabla Plus", ministrul Mediului a precizat ca acesta va demara in cursul saptamanii viitoare, iar bugetul alocat se ridica la valoarea de 120 milioane de lei pentru ecobonusuri si statii de incarcare."Programul Rabla Plus va incepe saptamana viitoare. Avem un buget aprobat de Guvernul Romaniei de 120 de milioane de lei. In acest caz, se acorda doua tipuri de ecotichete: unul de 45.000 lei, deci 10.000 de euro, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, pentru achizitionarea unui autovehicul nou pur electric. In acelasi timp, oferim un ecobonus de 20.000 de lei, adica aproximativ 5.000 de euro), dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, pentru achizitionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursa de alimentare externa, care genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 50 g/km. Pentru acest an, estimam ca se vor cumpara prin Programul "Rabla Plus" un numar de 2.000 de masini electrice", a afirmat Gavrilescu.Totodata, oficialul a anuntat ca pentru statiile de reincarcare a masinilor electrice, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a promovat o schema de ajutor de stat pentru conectarea oraselor sau pe reteaua de drumuri nationale si pe autostrazi pentru care se asteapta avizul Comisiei Europene."A fost notificata, deja, Comisia Europeana, iar acum depinde de aprobarea schemei de ajutor de stat de catre Comisie pentru a pune in opera, asa cum ne-am propus, obiectivele indraznete asumate prin Programul de guvernare, adica 20.000 de statii de reincarcare. Dorinta nemarginita a romanului de a-si cumpara o masina electrica sau hibrid plug-in trebuie sa fie incurajata", a precizat ministrul Mediului.Gavrilescu a adaugat ca accesarea Programului "Rabla Plus" nu este conditionata de casarea si radierea unui autovehicul uzat, iar prima oferita in cadrul Programului "Rabla Clasic" se poate cumula cu ecotichetele prevazute de Programul "Rabla Plus", numai in cazul in care solicitantul va achizitiona fie un autovehicul nou electric, fie unul electric hibrid plug-in.Pentru acest an, printre principalele modificari aduse Ghidului de finantare pentru Programul "Rabla" se refera la: introducerea termenului de 60 de zile, de la publicarea listei persoanelor juridice de drept privat acceptate, pentru inscrierea la producatorii validati, aparitia spatiului privat virtual pentru emiterea certificatelor de atestare fiscala, precum si obligatia inmatricularii autovehiculelor noi achizitionate prin intermediul programului, pe numele beneficiarilor, in termen legal de la emiterea facturii de achizitie (prevedere valabila doar pentru persoanele juridice care primesc ajutor de minimis).De asemenea, a fost eliminata data de 31 decembrie ca termen limita de valabilitate a Notei de inscriere, astfel incat aceste documente vor fi valabile 120 de zile de la momentul emiterii. In plus, emiterea facturii si introducerea datelor aferente vor fi facute in termenul de valabilitate a Notei de inscriere.Ghidul de finantare pentru Programul "Rabla 2018" prevede un termen de sapte zile pentru solutionarea neconcordantelor referitoare la informatiile aferente cererilor de decontare depuse de catre producatorii validati.Pe segmentul ''Rabla Plus'' sunt prevazute o serie de modificari fata de editia din 2017. Astfel, solicitantul persoana fizica poate achizitiona, pe parcursul unui an calendaristic, un singur autovehicul nou in cadrul Programului, beneficiind de un ecotichet, producatorii validati au obligatia de a introduce in aplicatia informatica, in termen de 10 zile de la emiterea facturii, informatiile privind achizitia autovehiculului nou, iar persoanele juridice pot inmatricula autovehiculele noi cumparate prin program in termen de 90 de zile de la data emiterii facturii de achizitie. In acelasi timp, tot persoanele juridice de drept privat au interdictie de instrainare a autovehiculelor achizitionate prin "Rabla Plus" pentru o perioada de un an de la emiterea facturii.In acelasi timp, autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, pot achizitiona, prin Programul "Rabla Plus", autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina, suma aproape dubla fata de cea stabilita anterior, de 18.000 de euro (inclusiv TVA).Editia din 2017 a Programului "Rabla" (cu extensiile Clasic si Plus) a beneficiat de o alocare in valoare de 205 milioane de lei, inclusiv cu suplimentarea de 25 de milioane lei din timpul anului.Conform datelor Ministerului Mediului, anul trecut, prin Programul "Rabla", au fost scoase din uz 28.366 de autoturisme cu grad inalt de emisii poluante, valoarea totala finantata fiind de 193,152 milioane de lei si rest de finantat in valoare de circa 20,72 milioane de lei.De asemenea, prin programul 'Rabla Plus' au fost achizitionate 467 de autovehicule noi, dintre care 370 pur electrice si 97 plug-in.