Companiile care testeaza vehicule autonome sunt in fata unui moment critic, dupa ce o masina a Uber a facut o victima in Arizona

Reamintim ca luni o femeie a murit dupa ce a fost lovita de o masina fara sofer a Uber in Arizona. Uber a anuntat ca a suspendat programul de masini autonome in Statele Unite si Canada.Accidentul care a avut loc in Tempe, Arizona, este primul in care o persoana moare dupa ce a fost lovita de o masina autonoma. Statul american este criticat de multi ca fiind prea permisiv fata de astfel de masini, unii spunand ca este un fel "de Wild West" unde este nevoie disperata de reguli.Era clar ca va veni momentul in care o masina autonoma va lovi mortal un pieton, dar cele peste 25 de companii care testeaza astfel de masini in SUA sperau ca aceasta zi va veni cat mai tarziu posibil.Fanii masinilor "robotice" spun ca in cativa ani ele se vor putea conduce singure mai bine decat le pot conduce oamenii si ca efectul pe termen lung va fi ca numarul de morti din accidente va scadea puternic.Accidentul vine in contextul in care Uber si Waymo (parte a Google) preseaza autoritatile sa le dea unda verde pentru a lansa cat mai curand servicii de transport cu masini autonome.In Congresul SUA se dezbate un proiect de lege care, daca ar fi aprobat in forma ceruta de companiile auto, ar accelera modul in care masinile autonome pot fi testate. Efectul accidentului mortal din Arizona ar putea fi amanarea momentului in care proiectul va fi adoptat, mai ales ca deja existau o serie de obiectii din partea unor senatori.Imediat dupa incident, doi senatori Democrati au spus ca Uber trebuie sa dea explicatii clare despre ce s-a intamplat si au adaugat ca acest tragic incident dovedeste cat se poate de clar ca mai este foarte mult timp pana cand masinile autonome vor fi sigure si pentru cei din ele si pentru pietoni.Diverse studii arata ca majoritatea soferilor nu au curaj sa se suie intr-o masina autonoma, iar autoritatile de reglementare nu au inca proceduri despre cum sa determine ca un vehicul este suficient de sigur, incat sa fie lasat sa se conduca sigur.Google a insistat in ultimii ani pe ideea ca masina trebuie sa fie complet autonoma si ca soferul nu trebuie sa faca nimic, in timp ce companiile din industria auto sustin ideea ca soferul trebuie oricand sa poata interveni, in caz de nevoie.Inca nu este prea clar cum s-a petrecut incidentul din Arizona, in presa americana aparand versiuni contradictorii pe surse din Politie. Unii spun ca accidentul nu putea fi evitat, fiindca femeia a iesit brusc inaintea masinii, in timp ce alte variante insista pe faptul ca soferul de test nu a apasat deloc frana.Surse: New York Times, Reuters