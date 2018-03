Waymo, divizia de mașini autonome a Google, va cumpăra 20.000 de SUV-uri Jaguar

Waymo va face în acest an primele teste cu SUV-uri Jaguar pe care va pune soft-uri și senzori, iar din 2020 mașinile vor intra în număr mare în flota Waymo.Din 2015 Waymo are în flotă mașini Chrysler Pacifica: în prezent sunt 600, dar planul este să fie de câteva mii.I-PACE are echivalentul a 394 CP și poate ajunge în doar 4,5 secunde de la 0, la 100 km/h. La o stație de 50kW mașina se poate încărca în proprție de 80% în 85 de minute, iar autonomia totală promisă este de 480 km. Mașina este produsă în Austria.Waymo va lansa în lunile următoare servicii de transport cu mașini autonome în Arizona pe anumite trasee unde a primit aprobare și, dacă la început va fi prezent și un tester al companiei, planul prevede că cel care solicită o cursă să poată sta singur în mașina autonomă, fără a fi nevoie să conducă.