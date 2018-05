Tesla a anunțat cele mai mari vânzări din istoria sa, dar și cele mai mari pierderi. Producția lui Model 3 rămâne scăzută

Trimestrul trecut producția totală a Tesla (Model S, Model X Model 3) a fost de aproape 30.000 de unități. În 2017 Tesla a produs 103.000 mașini.În vara lui 2017 Musk promitea că până la finalul acelui an producția Model 3 va ajunge la 20.000 de unități/lună, însă îin primul trimestru media a fost de 3.500/lună, iar în aprilie s-a ajuns la 2.000 săptămână, însă au fost întreruperi ale producției la mijlocul lunii. Model 3 este cel mai accesibil din gama Tesla, cu un preț de pornire de 35.000 dolari.Tesla nu a avut niciun an cu profit de la înființarea sa, în 2003, iar trimestrul trecut a adus atât recorduri pozitive (la cifra de afaceri), dar și negative (la pierderi).Cel mai mult însă investitorii sunt îngrijorați de ritmul în care compania își consumă rezervele de cash, acestea scăzând cu aproape 750 milioane dolari trimestrul trecut, într-un ritm de peste șase ori mai alert decât în urmă cu un an.Elon Musk a spus că la vară producția va ajunge la 5.000 de mașini Model 3/săptămână și a criticat modul ”fundamental greșit” în care presa prezintă sistemul Autopilot care dă mașinii un grad sporit de autonomie. El a spus că nu există îndoială asupra faptului că Autopilot îmbunătățește siguranța și spune că accidentele apar când șoferii se complac și nu mai sunt atenți la drum.Tesla Motors a ajuns să aibă 40.000 de angajați. XCapitalizarea de piață este de 51,1 miliarde dolari.Surse; New York Times, Bloomberg