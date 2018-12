​REPORTAJ Spre Marea Unire și Centenar cu mașina electrică. Ruta: București – Alba Iulia și retur. 900 km în 3 zile

​Am ales să plecăm din București la Alba Iulia, iarna, cu o mașină electrică. Nu e tocmai o decizie ușoară, dată fiind suma de lucruri care pot merge prost pe o distanță totuși mare: aproape 400 de kilometri. Plus retur. Dar pentru că ne place aventura, iar acum avem o mașină electrică a noastră, am zis să lăsăm alternativa pe benzină în parcare și să experimentăm un nou road trip electric memorabil. Probabil că mulți dintre voi, cei care citiți aceste rânduri, ați aflat deja despre călătoria cu peripeții din 2016, când de la București până la Sibiu am făcut 12 ore cu o mașină electrică, din cauza infrastructurii „necoapte”. Ei bine, lucrurile au mers mult mai bine de data asta, însă emoțiile n-au lipsit cu desăvârșire. Povestea e lungă și începe cam așa…