Franța: Protestele Vestelor Galbene au afectat vânzările auto în decembrie Dacia a avut cel mai bun an, cu vânzări de peste 140.000 de mașini

Datele CCFA arată că, per total, francezii au cumpărat 2,17 milioane mașini noi, cu 60.000 mai mult decât în 2017. Renault a fost marca numărul unu, cu 406.000 unități, în timp ce Dacia a avut cel mai bun an de până acum în Franța, cu 140.000 de unități vândute (+19% față de 2017). Printre puținele mărci cu creșteri de peste 20% se numără Jeep, Hyundai și Seat.Dacia Sandero a fost pe locul cinci la cele mai vândute mașini anul trecut, iar Duster a terminat pe 9. Renault Clio a fost cel mai căutat model în Hexagon.2018 a fost anul în care dieselul și-a continuat scăderea, ajungând la sub 40%, departe de momentul de apogeu din 2012, când reprezenta trei sferturi din piață.Se estimează că piața a avut de suferit și din cauza protestelor Vestelor Galbene care au blocat intersecțiile și bulevardele de lângă marile zone comerciale. Protestele au avut răsunet și au fost îndreptate împotriva măsurilor propuse de administrația Macron care a fost forțată să dea înapoi.