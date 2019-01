Ford a produs anul trecut aproximativ 140.000 de mașini la Craiova

Ford are o cadență zilnică de aproximativ 600 de mașini și, conform calculelor noastre, producția a atins nivelul de 140.000 de unități, cel mai mare de până acum. Ford a anunțat recent o restructurare a operațiunilor europene și va renunța la câteva mii de angajați, însă uzina de la Craiova nu va fi afectată.Ford Europa a anunțat pierderi de 199 milioane dolari pentru primele nouă luni din 2018, în timp ce în perioada simiară din 2017 avusese profit de 278 milioane dolari. Compania a anunțat măsuri radicale pentru divizia europeană: modelele C-MAX și Grand C-MAX vor dispărea în acest an, iar uzina Ford Aquitaine Industries din Bordeaux, Franța, care produce cutii de viteze automate, va fi inchisă la final de august. Segmentul SUV are prioritate, pentru că este mai profitabil. În plus, noi modele vor fi lansate în curând, inclusiv autovehicule electrice și hibride.Dintre mașinile produse la Craiova, 111.000 s-au vândut în Europa unde anul trecut compania a vândut 1,35 milioane mașini din toate modelele. Fiesta a fost cel mai vândut model, cu 270.000 de unități, urmată de Focus, Kuga și Transit Costum.Trei sferturi din vânzări sunt realizate în cinci țări: Marea Britanie, Germania, Italia, Franța și SpaniaFord a anunțat în primăvara lui 2018 că va produce un al doilea model în uzina auto din Craiova, ceea ce presupune noi investiții, de 200 milioane euro, precum și crearea a 1.500 noi locuri de muncă. Compania are acum 4.600 de angajați și va ajunge la 6.300 spre final de an.Ford nu a precizat când va intra în producție acest nou model, cel mai probabil SUV/crossover. Este de așteptat undeva în a doua parte a anului 2019, știută fiind cutuma din industria auto prin care un model nou anunțat ajunge în producție în circa 18 luni de la momentul anunțului inițial. La următoarele saloane auto avem șanse mari să vedem noua mașină pe care Ford o va produce în Craiova.