[P] BMW Proleasing Motors a depășit pragul de 1.000 de modele livrate, pe fondul unei creșteri de 50,4%, în 2018, față de 2013 – anul inaugurării

BMW Proleasing Motors raportează menținerea creșterii cifrei de afaceri și în 2019 și estimează depășirea targetului asumat pentru acest an.Înființată în 2013, divizia BMW Proleasing Motors marchează integrarea celui de-al doilea brand – BMW – din portofoliul de dealershipuri autorizate Proleasing Motors, care astăzi își desfășoară activitatea printr-o rețea de 5 centre integrate showroom-service, BMW, Ford și Hyundai, în județele Prahova, Buzău și Dâmbovița, la care se adaugă un centru de distribuție autorulate.Cel de-al 1.000-lea client BMW Proleasing Motors a marcat nu doar un capitol important în istoria dealerului regional ci a confirmat, încă o dată, faptul că modelul BMW X5 este preferatul clienților din România. El este urmat în topul vânzărilor de BMW X3 și de BMW X6.Începând din primul an de activitate – 2013 – divizia de vânzări automobile BMW contribuie, în mod constant, cu aproximativ 22% din totalul cifrei de afaceri derulate de companie, dezvoltându-se direct proporțional cu businessul Proleasing Motors.Astfel, dacă în anul înființării BMW Proleasing Motors, cifra de afaceri depășea cu puțin 3 milioane euro, în 2017 acesta a ajuns la 7 milioane euro. Creșterea continuă și în 2019, pentru primul semestru fiind înregistrată o cifră de afaceri de 4,4 milioane euro, cu estimarea depășirii rezultatelor din anul anterior cu peste 20%.Din 2013 până în prezent, BMW Proleasing Motors a derulat investiții constante în dezvoltarea centrului integrat din Prahova, în aparatură și tehnică de service, împreună cu extinderea unui departament de service și în Buzău, specializat BMW.„Investim în permanență în tehnologie de ultimă oră și în pregătirea personalului, pentru a le putea oferi clienților noștri servicii rapide și profesioniste. Tocmai de aceea, BMW Proleasing Motors a fost recunoscut, atât în 2017 cât și în 2018, ca Best Dealer in Customer Care in Romania, acest lucru relevând interesul și implicarea pe care le acordăm acestora”, spune Lucian Alexe, Director General Proleasing Motors.Cu prilejul livrăriii automobilului configurat, clientul BMW Proleasing Motors cu numărul 1000 a fost surprins de către reprezentanții departamentului de vânzări cu un tort personalizat și un voucher cadou cu tot atâția litri de carburant câte modele au fost comercializate în cei 6 ani de activitate: 1000. Surpriza, care a venit după prezentarea automobilului cumpărat, la semnarea documentelor, a constituit o reală bucurie pentru antreprenorul aflat la a 2-a achiziție BMW X5 de la BMW Proleasing Motors.„Mă voi bucura și mai mult de plăcerea de a îmi conduce noul automobil, îmi voi vizita rudele din străinătate și voi vedea cât mai multe țări din continentul european”, le-a mărturisit acesta consultanților BMW Proleasing Motors.În cei 6 ani de activitate și cele peste 5.000 de test drive-uri efectuate, clienții BMW Proleasing Motors au parcurs, cu cele 182 de modele demo care au acoperit toată gama – începând cu BMW Seria 1 și terminând cu BMW Z4 și chiar BMW i3, peste 650.000 de kilometri. În tot acest timp, preferatul lor a fost BMW X5, fiind cel mai testat model. Tot din punct de vedere al alegerilor, cea mai populară culoare pentru care au optat clienții, până astăzi, este negrul.Dincolo de popularitate, cel mai scump model achiziționat din showroom-ul BMW Proleasing Motors a fost un BMW 750Li xDrive Sedan, având un preț de listă de 175.300 euro (TVA inclus), iar cel mai puternic automobil livrat un BMW M5 Competition, cu o motorizare de 625 de cai putere.BMW Proleasing Motors livrează automobile atât pentru persoane fizice, cât și pentru cele juridice, oferind constant oferte speciale și întâmpinând astfel nevoile pe care antreprenorii le au. Astfel, vânzarea de flote face parte din activitatea constantă a dealerului, cea mai mare dintre ele fiind formată din 21 de unități BMW Seria 1 și BMW Seria 3.Pe parcursul celor 6 ani de activitate, clienții mărcii BMW și ai BMW Proleasing Motors au devenit tot mai interesați de automobilele bine echipate, opțiunile precum Pachet M, navigație, faruri LED, acces confort și trapa fiind dintre cele mai frecvent solicitate. De asemenea, în topul preferințelor se află gama de vehicule mari – BMW X5, BMW X6, cu motorizări 30d xDrive, alături de cele din clasa mai mică – BMW X3, BMW X4, BMW Seria 3, BMW Seria 5, cu motorizări 20d xDrive.Cu toate acestea, consultanții de vânzări BMW Proleasing Motors estimează ca în următorii ani creșterea cererii pentru segmentul Xev – electric și hybrid – să fie tot mai mare, un factor care contribuie la acest lucru fiind și tichetul Rabla Plus.„Clienții sunt tot mai informați, în special din mediul online, și tot mai interesați de noile tehnologii. Din totalul lor, 15% sunt clienți BMW cu achiziții repetate de la Proleasing Motors, aflați în căutarea unor modele mai noi și mai echipate. Estimăm ca în următorii ani, pe acest fond, împreună cu susținerea tichetelor Rabla Plus, vânzările vehiculelor electrice și hibride să ia amploare”, afirmă Lucian Alexe, Director General Proleasing Motors.Înființat în 2001, Proleasing este brandul din spatele unui grup de companii cu activitate în domeniul leasing-ului (ProLeasing IFN), vânzării și reparației auto, dealer și service autorizat pentru mărcile Ford, BMW şi Hyundai.În prezent, Proleasing Motors derulează activități de vânzare și reparație în 3 centre autorizate Ford – în Ploiești, Buzău și Târgoviște, 1 centru BMW – în Ploiești și 1 centru Hyundai – în Ploiești. Tot sub egida Proleasing Motors se află și o divizie de vânzare automobile rulate, împreună cu mai multe platforme online cu piese de schimb, roți și accesorii originale.Pe parcursul a 18 ani de activitate, Proleasing a câștigat de 4 ori titlul de Chairman Award - cea mai înaltă distincție pentru dealerii din rețeaua Ford, la nivel global, a fost desemnat dealerul anului 2016 și 2017 în Customer Care - în rețeaua națională BMW, a fost numit Campion în Business al anului 2016, cât și de 12 ori Laureat al Topului Firmelor Prahovene, unde a fost distins cu Prima Poziție în categoria companiilor medii.