​VIDEO/FOTOGALERIE Mazda MX-30, 100% electric, pornește de la 33.900 Euro în România

​Mazda MX-30, primul automobil 100% electric de serie lansat de producătorul auto japonez Mazda, abia a fost dezvăluit la nivel mondial și au fost deja anunțate prețurile pentru România. Mașina are un preț de pornire de 28.487 Euro fără TVA, respectiv 33.900 Euro cu TVA (fără subvenții). Mașina are o autonomie medie reală de circa 200 km, asigurată de o baterie Litiu-ion de 35,5 kWh, răcită cu lichid. Deocamdată acest model nu are un rival direct, însă ce este important ține de faptul că anul 2020 devine cel în care majoritatea producătorilor auto mari oferă spre vânzare cel puțin un model 100% electric.