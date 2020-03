Coronavirus - Unele companii auto așteaptă scăderi mari ale profitului, producția auto mondială ar putea scădea și cu peste 2 milioane de mașini

Estimările diverselor surse din piață arătau înainte de criza sanitară că piața auto mondială va scădea undeva între 0,5% și 1% în acest an, după ce piața a scăzut cu 4 milioane de automobile anul trecut. Ei bine, cele mai noi estimări indică scăderi de 2,5% - 3% în acest an, ceea ce înseamnă și peste 2,5 milioane de mașini mai puțin. China este cel mai bun exemplu, vânzările auto au scăzut cu mai mult de 80% în primele două luni.Trebuie spus că o mașină nu poate fi construită ”doar” cu 99% dintre componente, astfel că în multe locuri din lume constructorii auto caută soluții pentru a nu fi nevoiți să întrerupă producția în cazul că nu primesc toate componentele. Financial Times scrie că profitul Nissan ar putea scădea cu 35% în anul fiscal curent, punând și mai mare presiune pe alianța cu Renault care și așa a fost greu pusă la încercare de scandalul Ghosn.Interesant este că acum au probleme mai mari fix acele companii care în trecut erau ”certate” pentru că nu au o prezență suficient de mare exact în China, cea mai mare piață mondială. Ei bine, acum simt mai dur efectele crizei exact acele companii care sunt extrem de prezente în China. Exporturile Chinei au totalizat anul trecut 53 miliarde dolari la capitolul mașini și componente auto.Vânzările Nissan scădeau în SUA și în alte zone, iar China a contribuit cu 70% la totalul profitului operațional al Nissan între aprilie și decembrie 2019 (și 30% la volumul de vânzări). Nissan are patru uzine în China și trei dintre ele sunt în Hubei, zona unde au început infecțiile, dar și cea unde se produc 10% dintre mașinile din China. Analiștii Citigroup estimează că profitul operațional al companiei va scădea cu 35% în acest an fiscal, dacă uzinele nu-și vor reveni la normal în două luni.Lanțurile de furnizori din industria auto au fost construite în ani de zile și sunt greu de găsit alternative. Dezastrele naturale din trecut, cum ar fi cutremurele sau tsunami-urile, au avut efect asupra furnizorilor, dar criza coronavirusului pare a fi cu totul altceva, fiindcă nu se știe cât va dura. În plus, dacă marile companii au legături strânse cu furnizori de rang I, nu la fel se întâmplă și companiile care fac diverse componente pentru acei furnizori, companii care sunt mult mai departe în lanțul de producție și despre care există foarte puține date.Furnizorii nu au încotro și uneori trimit piesele esențiale cu avionul, ceea ce înseamnă o creștere a costurilor și o reducere a profitabilității.În plus, au fost suspendate cam toate evenimentele de amploare, inclusiv salonul Auto de la Geneva, dar și evenimente interne ale companiilor, dacă implicau un număr mare de oameni.Surse: CNN, Financial Times, Reuters