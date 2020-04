Dacia reia producția la uzina Mecanică pe 21 aprilie și la cea de Vehicule, pe 4 mai

In uzina Dacia

Dacia a anunțat când se va relua producția la uzinele de la Mioveni, iar acest lucru se va întâmpla în două etape: 21 aprilie și 4 mai, dar în condiții de siguranță și de distanțare socială, cu echipe restrânse. Producția fusese oprită în martie la Mioveni. Recent și Ford a anunțat că reia producția pe 4 mai.





UPDATE Ce spune Dacia





În acord cu partenerii sociali și din respect pentru protejarea și siguranța angajaților, toate măsurile sanitare de protecție în vigoare, în România, au fost implementate pentru a relua progresiv activitatea de fabricație derulată pe platforma industrială Dacia de la Mioveni. Astfel, începând cu data de 21 aprilie, activitățile de producție ale celor două uzine vor fi reluate pe bază de voluntariat:





Uzina Mecanica și Șasiuri este pregătită să redemareze activitatea în echipă redusă de lucru



Uzina Vehicule va relua producția în departamentul Presaj, în 2 schimburi.

Din data de 4 mai, vor redemara activitățile ambelor uzine.



Pe tot parcursul perioadei în care activitatea de producție a fost întreruptă au fost definite si aplicate măsuri pentru a proteja angajații în perspectiva revenirii acestora la lucru. Aceste măsuri care țin de igienizare și securitate vor fi aplicate în mod riguros. Angajații vor fi informați despre necesitatea respectării măsurilor luate pentru protejarea sănătății lor și a colegilor.





Automobile Dacia a întrerupt producţia la uzinele din Mioveni pe data de 19 martie până 5 aprilie, în contextul pandemiei de coronavirus, iar 13.500 de angajaţi au intrat în şomaj tehnic. Pe 2 aprilie compania a anunțat că va prelungi perioada de întrerupere, dar nu a comunicat data reluării.





Dacia a avut în 2019 un an record de vânzări datorită modelului Duster. La Dacia au fost produse peste 50.000 de mașini în primele două luni din an, dintre care 36.000 Duster.