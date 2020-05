Dacia produce la 85% din capacitate la Mioveni. Proiectul de extindere a uzinei rămâne suspendat. Ce spune șeful companiei despre eventuale disponibilizări

90% dintre cei 3.000 de angajați din sediul Renault România din București lucrează de acasă și majoritatea vor continua la fel și în iunie.Dacia a ajuns la 1.200 de mașini pe zi, nu foarte departe de maximul uzinei care are capacitatea de 1.400 de mașini/zi.Când se va atinge maximul? Dridi a explicat, la un interviu pentru Forbes: ”Două chestiuni sunt, putem produce mai mult cu aceste reguli de siguranță? Dacă da, o vom face. Un alt factor este piața: producția va crește dacă și piața va cere acest lucru (...) Ne uităm cu atenție la ce se întâmplă în alte țări, vedem și ce fac guvernele pentru a ajuta industria auto”Rămâne suspendat proiectul de investiții anunțat acum mai bine de un an, proiect de 100 milioane euro, din care o parte s-a realizat. Punerea ”pe hold” a fost făcută înainte de criza Covid-19. Trebuie spus că viitorul investițiilor Renault în țară depinde de condițiile pe care statul francez le va pune pentru a salva compania. Cel mai radical scenariu este ca Renault să nu mai poată investi în unele uzine.”Înainte de criză, în februarie, am anunțat că suspendăm o parte din investiție, fiindcă analizăm piața și de asta decidem dacă este sau nu cazul să investim. O parte dintre investiții s-au făcut, de exemplu linia de presaj de mare viteză, o parte sunt suspendate, fiindcă nu este timpul potrivit, dacă ținem cont de context și de diversele informații”, spune Dridi. Urmau investiții într-o nouă vopsitorie și o nouă linie de șasiuri, dar acelea au fost oprite.Aprilie a fost cea mai rea lună și pentru Dacia, dar țările ies din carantină și se vede că cresc vânzările în Franța, Italia, Spania. Luna mai va fi o lună mai bună, dar nu ca o lună mai obișnuită, mai spune șeful Dacia. Compania a livrat luna trecută mai puțin de 10.000 de mașini în UE, de cinci ori sub nivelul din aprilie 2019.Vor fi concedieri, cum se va întâmpla la uzina Renault Slovenia? ”Sper că nu” spune Dridi ”Lucrăm în trei schimburi. Cum spuneam, trebuie să cumpărăm mașini fabricate în România, vreau să fiu optimist și trebuie să continue și programul Rabla””Nu am planuri în acest sens, sper că și piața ne va ajuta”, adaugă Dridi, despre ideea de concedieri.Reamintim că șeful Dacia spunea la început de 2019 că Automobile Dacia a demarat la Mioveni un amplu program de extindere ce va duce capacitatea la 406.000 de mașini/an și proiectul necesita construcția de noi clădiri. Extinderea vine după ce un deceniu capacitatea de producție a fost de 350.000 de unități, în timp ce în Maroc producția a crescut de la 50.000, la 400.000.