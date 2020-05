Renault va anunța reducerea efectivelor din Franța cu 5.000 de oameni - presă

In uzina Renault de la Douai

Renault ar trebui să reducă efectivele cu 10% în Franța până în 2024, compania având în Hexagon 48.000 de angajați, ceea ce înseamnă 27% din numărul total de angajați din lume. Compania nu a comentat informațiile apărute în presă. Reducerile se vor face în special prin neînlocuirea celor care ies la pensie.Presa a scris că ar putea fi închise unele fabrici franceze, însă Renault a promis că va menține activitățile cu valoare adăugată, va produce un nou motor electric care să fie pus pe mașini Renault, Nissan și Mitsubishi și va ”repatria” la Douai o parte dintre activitățile care acum sunt realizate în afara Franței.În plus, lucrul de acasă ar putea deveni noua regulă pentru activitățile de proiectare, pentru a se face reduceri de costuri. Planul prevede în total economii de două miliarde de euro.Renault are din nou nevoie de ajutorul statului francez, iar de data aceasta lucrurile sunt și mai complicate decât în alte situații dificile din istoria mărcii, fiindcă se vorbește de posibila închidere a unor uzine din Franța, lucru de care statul nici nu vrea să audă.Anul trecut a fost primul din ultimii 10 cu pierderi pentru Renault, 141 milioane euro, față de profit de peste 3 miliarde euro în 2018. Și cifra de afaceri a scăzut, cu 3,3%, până la 55,5 miliarde euro.Și în 2020, pe fondul unei piețe în recul, Renault anticipa înainte de criza coronavirusului, noi scăderi la capitolul rentabilitate și o cifră de afaceri care va stagna la nivelul celei din 2019. Criza Covid -19 a fragilizat însă și mai mult vânzările grupului și îi pune viitorul în pericol.Președintele Macron a prezentat marți un plan de 8 miliarde euro pentru salvarea industriei auto, va crește subvenția pentru mașini electrice și președintele ar vrea ca Franța să ajungă să producă un milion de mașini electrice și hibride pe an