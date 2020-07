Ford Craiova a reluat programul de lucru în trei schimburi și anunță o investiție suplimentară de 30 de milioane de dolari

Presedintele Iohannis in vizita la Ford Craiova

„Deși situația continuă să fie volatilă, revenirea la trei schimburi de lucru este un semn că piețele europene au început să se redreseze. Este important ca oamenii să continue să se comporte responsabil și să respecte toate măsurile de securitate și sănătate impuse de către guvernele naționale și de către companii. Acesta este un factor important pentru menținerea activității noastre și a industriei auto în această perioadă dificilă”, a declarat Ian Pearson, președintele Ford România.Tot astăzi, Ford anunță că a demarat o investiție suplimentară de 30 de milioane de dolari, pentru instalarea uneia dintre cele mai moderne linii de presaj. Aceasta are o suprafață de 1.900 mp (aproape cât dimensiunea a două bazine olimpice) și va permite uzinei Ford Craiova să producă la nivel local o gamă mai largă de componente, care, în acest moment, sunt aduse de la alte fabrici Ford din Europa.Mai târziu în acest an, Ford Craiova va începe și producția de serie a noului Ford Puma ST, cel mai performant și tehnologizat vehicul construit vreodată în România și primul SUV care se alătura familiei Ford Performance în Europa.Producția modelului Puma a început în octombrie anul trecut la fabrica Ford din Craiova, fiind primul model hibrid construit în România. Acesta este comercializat în Europa, precum și în Australia și Noua Zeelandă, astfel că Ford Craiova exportă vehicule în acest moment în peste 50 de țări la nivel global.Conducerea Ford Craiova a primit miercuri vizita Excelenței Sale, Președintele României, Klaus Iohannis. Aceasta este cea de-a doua vizită a domniei sale la fabrica Ford Craiova și prima de la începutul pandemiei.Ford și-a luat angajamentul de a electrifica gama sa de vehicule destinate pieței europene, Puma fiind unul dintre cele 14 modele pentru care Ford și-a propus să ofere variante de propulsii electrificate. Printre aceste modele se numără și SUV-ul electric Mustang Mach-E - care va fi disponibil în Europa până la sfârșitul anului 2020.Ford a investit 1,5 miliarde euro la Craiova și are 6.000 de angajați.Pe perioada stării de urgență generate de pandemia de COVID-19, Ford Craiova a produs peste 50.000 de viziere, donând jumătate dintre acestea către peste 40 de instituții locale din Craiova și din județul Dolj.