Septembrie a fost prima lună din acest an în care piața auto europeană a crescut. Efectele pandemiei se resimt însă puternic

Datele ACEA arată că în septembrie s-au înmatriculat în UE 933.000 de mașini noi, iar în nouă luni totalul a ajuns la 7 milioane, cu aproape trei milioane mai puține decât în primele nouă luni ale anului trecut. Dintre piețele mari, Spania a scăzut cu 38%, iar Italia, cu 34%. Croația a fost țara UE cu cea mai mare scădere (45%), ia Finlanda a scăzut cel mai puțin (16%).Germania este cea mai mare piață din UE, cu peste 2 milioane de mașini noi, urmată de Franța, cu 1.16 milioane.La capitolul mărci, Volkswagen are 11,4% din piață, Renault are 7,6%, Peugeot are 6,9%, Mercedes are 5,9% și Skoda, 5,7%. Dacia a ajuns la o cotă de 3,8%, scăzând de la 4,2%.Opel a scăzut cu 49%, Mazda cu 43% și Alfa Romeo, cu 40%. Porsche a scăzut în nouă luni cu numai 10%, BMW și Mercedes cu 18% și Skoda cu 19%.