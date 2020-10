Românii, mașinile electrice și restul Europei - Cum stăm la capitolul stații de încărcare

Un raport al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile arată că în UE sunt 200.000 de puncte de încărcare pentru mașini electrice, dar trei sferturi dintre ele sunt în doar patru țări: Olanda, Germania, Franța și Regatul Unit. Cipru are doar 38, Grecia numai 61 de puncte, iar Bulgaria, 135. În România erau 344 de puncte, dintre care 211 normale și 133 pentru încărcare rapidă.Dintre cele 200.000 de ”charging points” din UE, doar unu din șapte este pentru încărcare rapidă. Raportul notează că numărul de locuri unde îți poți încărca mașina a crescut de șase ori din 2014 încoace, dar atunci nivelul era extrem de scăzut. În 2030 ar trebui să existe 2,8 milioane de prize pentru ca acoperirea să fie cu adevărat bună, dar obiectivul nu este modest deloc (de 14 ori mai multe decât acum).Anul trecut, în UE s-au vândut 284.000 de mașini pur-electrice, dublu față de 2018 și enorm față de 2014, când erau doar 32.000. Însă, cota de piață a mașinilor 100% electrice rămâne mică (1,9% din total piață la final de 2019, față de 0,3% în 2014) De menționat că în 2020 mașinile electrice au continuat să crească susținut și în pandemie, chiar dacă piața auto totală din UE este cu 30% sub nivelul din 2019.Tot la priză pot fi încărcate și așa numitele hibride plug-in care au și motor termic, dar și baterii (cei drept mai mici decât la modelele pur-electrice) În UE s-au vândut 174.000 de hibride încărcabile la priză anul trecut.Raportul ACEA mai arată că gradul de adopție pentru mașinile electrice este în funcție de produsul intern brut pe cap de locuitor, ceea ce este logic fiindcă în țările cu venituri mici oamenii își permit în medie mașini mai ieftine.Toate țările unde cota mașinilor electrice încărcabile la priză este mai mică de 1% au PIB brut de sub 30.000 de euro și peste 8 din 10 mașini electrice se vând în cele mai mari șase piețe din UE.Extrem de importante sunt subvențiile guvernamentale, fiindcă doar cu ele se pot vinde mai multe astfel de mașini electrice care, fără ajutor financiar, ar fi neatractive pentru clienți din cauza prețului mare și a autonomiei redusă.20 de țări UE oferă subvenții, iar în România maximul posibil este de 11.500 euro, în Croația de 9.200 euro, în Germania de 9.000 de euro și în Polonia, de 8.350 euro. Aceste sume erau valabile la final de 2019 și în mai multe țări subvenția are și un nivel maxim în funcție de prețul mașinii, astfel că pentru modelele cele mai ieftine nu se aplică maximul subvenției.