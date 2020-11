Piața auto europeană a reluat scăderile din cauza restricțiilor impuse în tot mai multe țări

În septembrie piața din UE crescuse față de septembrie 2019, dar în octombrie a revenit scăderea, totalul fiind -8%. România a fost pe plus, cu 12%, dar totalul de 12.500 de unități reprezintă mai puțin de 1,5% din toate mașinile noi vândute în UE. Și în Irlanda a fost o creștere, de 5%, dar restul piețelor au scăzut, cu cele mai severe descreșteri în Slovacia și Lituania (-29%). Dintre piețele mari, Spania a avut cea mai mare scădere (-21%).La zece luni, România a scăzut cu 28%, Croația cu 43%, Portugalia cu 37% și Spania, cu 36%. Mult mai bine au stat piețe precum Finlanda și Suedia (-17%). În Marea Britanie scăderea la zece luni a fost de 31%, iar în Elveția, 27%.La clasamentul pe mărci, Volkswagen este pe primul loc, cu 11,4%, Renault are 7,7%, Peugeot are 6,8%, Mercedes are 6% și Skoda are 5,7%. Dacia are o cotă de 3,8%, în scădere față de 4,1% acum un an. Dintre mărcile de volum, Opel a avut cea mai mare scădere, -46%, iar Kia a fost la polul opus, cu -16%.