Piața mașinilor noi a crescut în noiembrie. Cum arată clasamentul mărcilor la 11 luni pentru mașinile noi și second-hand

La mașini noi, noiembrie a depășit 13.000 de unități, iar la 11 luni au fost 110.000, scădere de 25% față de 2019, pe fondul lunilor de pandemie când vânzările au fost mici, culminând cu aprilie.În top 5, Hyundai a scăzut cel mai puțin (14%) și Renault a scăzut cel mai mult, dar Dacia rămâne lider la volume, cu 34.000 de mașini, urmată de Renault, Skoda, Volkswagen și Hyundai. Cele patru mărci au împreună mai puține volume decât Dacia care are o treime din piață.La mașini second-hand din import noiembrie a adus volume cu 10% mai mici decât în luna similară din 2019, însă per total cifrele întregului an au fost ridicate: 347.000 de mașini, scădere de 15% față de 2019. Volkswagen a avut volume mari, 86.000 de unități, urmată de BMW cu 35.000, ambele cu 15% în scădere față de anul trecut. Audi a totalizat 34.000 de mașini, iar Ford și Opel, peste 25.000. În top 5, Opel a avut cea mai mare scădere: -29%.La vehicule comerciale, scăderea a fost de 31% la cele noi, de la 25.100, la 17.700, iar la rulate scăderea a fost de 4%, de la 52.000, la 50.000.