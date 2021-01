Anul trecut vânzările de mașini noi au scăzut cu 15 milioane pe plan mondial. 2021 va aduce o creștere, dar totul depinde de cât va mai ține pandemia

O analiză Automotive News estimează că vânzările de mașini pe plan mondial au fost în jurul a 61-62 de milioane anul trecut, scădere de aproape 15 milioane față de 2019. Cifrele nu includ vehiculele comerciale. Dacă nu ar fi fost pandemia, totalul s-ar fi apropiat de 80 de milioane (în 2018 a fost de 79 milioane).Pentru 2021 se așteaptă o revenire, însă optimismul este moderat, astfel că probabil piața va urca undeva pe la 6-9%. În UE vânzările au scăzut cu 25%, spre 13 milioane de unități, iar pentru 2021 toate analizele arată că piața va fi pe plus, dar nu cu mult. Cele mai pesimiste analize arată chiar că piața din UE va reveni abia în 2030 la nivelul din 2019.În 2020 mai ales piața second-hand a avut de câștigat de pe urma faptului că oamenii se tem de transportul în comun și deci au decis că mașina este singurul mod de transport care este sigur. La mașini noi a avut mult de câștigat categoria mașinilor electrice care au ajuns să reprezinte 7% din piață, față de sub 2% acum un an. Mașinile electrice au fost ajutate mult de subvențiile guvernamentale.Pentru 2021 este greu de prognozat ce va fi, dar în general se consideră că primele 3-4 luni vor fi mai slabe fiindcă este de așteptat ca restricțiile să persiste în multe țări din Europa. În general lunile martie și aprilie aduceau vânzări bune, dar în 2020 au fost luni slabe din cauza restricțiilor. În 2021 aceste două luni vor aduce probabil rezultate mai bune decât în 2020, dar vor fi sub cifrele din 2018 sau 2019.În câteva țări din Europa de Vest showroom-urile au fost închise și 2-3 luni anul trecut, iar dealerii auto au investit mult în online pentru a-și salva business-ul. Online-ul va fi extrem de important și în 2021.