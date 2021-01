Dacia va avea și modele mai mari în gamă, dar și hibride, arată planul de redresare al Groupe Renault

In uzina Dacia

Dacia va avea în gamă și modele de clasă C, dar și mașini hibride cu tehnologia E-Tech prezentă pe Renault Clio, arată planul de redresare prezentat de marca franceză. Dacia este menționată împreună cu Lada și se spune că cele două mărci vor lansa 7 noi modele până în 2025, dintre care două în segmentul C, în care Dacia nu este prezentă acum. În plus, grupul a anunțat că își va reduce capacitatea mondială de producție de la 4 milioane unități în 2019, la 3,1 milioane în 2025.





Ideea generală a planului este raționalizarea, iar grupul a anunțat că va reduce de la 6, la 3 numărul de platforme utilizate și va fi redus și numărul de familii de motopropulsoare de la 8, la 4, în cadrul alianței.







Luca de Meo. șeful Renault, spune că este abandonat obiectivul de a atinge o producție de 5 milioane de mașini produse în 2022. ”Am devenit mai mari, dar nu și mai buni”, spune el, menționând că, deși grupul vinde în 130 de țări, nu este și eficient. În loc de 5 milioane, grupul se va mulțumi cu aproximativ 3 milioane de mașini produse/an.









renașterea, până în 2023 reînnoirea, din 2023 în 2025, când vor veni multe modele noi revoluția, după 2025, cu servicii noi de mobilitate Noul plan are trei faze, spune Luca de Meo

Istoric al producției Dacia Mioveni în perioada 2012-2020





2012: 307.150 unități

Istoric al vânzărilor Dacia în lume (2012 - 2020)





Modelul Dacia de clasă C ar putea fi un SUV despre care a scris presa franceză, un SUV ce va înlocui modelul Lodgy și ar putea fi produs la Mioveni.2020: 259.099 unități2019: 349.528 unități2018: 335.262 unități2017: 313.883 unități2016: 320.457 unități2015: 339.204 unități2014: 338.593 unități2013: 342.620 unități2020: 520.7652019: 735.3072018: 700.7982017: 654.8152016: 584.2192015: 550.9392014: 511.4652013: 429.5402012: 359.822