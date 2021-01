De ce Dacia intră într-o nouă etapă datorită SUV-ului Bigster și de ce apropierea de Lada nu ar trebui să ne sperie

Nu știm când va fi lansat modelul: cel târziu în 2025 - dar cu siguranță nu în 2021 sau 2022 - dar putem bănui și că versiunea de serie va fi diferită și unele lucruri care acum arată dur vor fi și ele ”îndulcite”. Practic, aceasta este și misiunea unui concept: să atragă atenția și să creeze discuții, iar Dacia are timp să ”culeagă” feedback.





Planul este ca grupul să facă economii de 3 miliarde euro până în 2023, dar Luca de Meo a spus că nu se va exagera cu raționalizarea: ”Suntem la dietă, dar nu vrem să ne îmbolnăvim”.





Citește și: FOTOGALERIE Cum arată conceptul Dacia Bigster care va deveni al doilea SUV din gama producătorului auto

Ei bine, Lada este de aproape un deceniu în portofoliul Renault, vânzările ei au fost de 383.000 de unități anul trecut, cu 30% mai mici decât la Dacia, iar francezii au explicat de ce mărcile se vor apropia: pentru că au multe în comun ca strategie de produs și filosofie de brand.









Încă de când Lada a intrat în portofoliul Renault (oficial în 2014) a existat colaborare între mărci și schimb de experiență la toate nivelurile. Mai mult, doi dintre directorii Dacia, Nicolas Maure și Yves Caracatzanis, la încheierea mandatului la Dacia au fost mutați la conducerea Lada.

Nicolas Maure, fost șef al Dacia, declara în martie 2016, cu doar câteva zile înainte de a prelua conducerea Lada, că marca rusă are potențial mare, însă a rămas cu zece ani în urma Dacia la capitolul dezvoltare. Ei bine, ecartul de zece ani în dezvoltare a început să se reducă prin aducerea unor foști directori Dacia la conducerea Lada - AvtoVAZ și se va reduce și mai mult când Lada va primi platforma CMF-B.









Lada nu este o rivală pentru Dacia în UE fiindcă anul trecut s-au vândut aproximativ 2.000 de mașini Lada, față de 350.000 Dacia în țările Uniunii. Lada nu are o rețea extinsă de dealeri și nu țintește vânzări mari în Europa de Vest, mai ales că mulți consumatori ar fi reticenți față de o marcă rusească.

Dacia a arătat joi poze cu modelul de 4,6 metri lungime Bigster, un concept care dă indicii despre primul SUV de 7 locuri al mărcii și primul model de segment C. Părerile au fost împărțite la capitolul design: unii au spus că mașina este urâtă rău de tot, iar alții, la polul opus, că arată bine și este ”cool”.Numele Bigster vine de la ”big Duster”, așadar un frate mai mare al primului SUV Dacia (lansat în 2010 și reînnoit puternic în 2017).Bigster ar putea fi produs la uzina de la Mioveni unde este capacitate de producție, iar când va fi lansat putem estima că prețurile de pornire vor fi undeva pe la 16-19.000 de euro, dat fiind că vorbim de o mașină de mari dimensiuni. În versiunea hibridă și cu maxime dotări prețurile se pot apropia de 30.000 de euro.”Am crescut prea mult, dar nu am devenit și mai buni”, spunea joi CEO-ul Renault, Luca de Meo, referindu-se la anii Ghosn când grupul Renault urmărea să-și crească puternic vânzările. Acum, sub conducerea sa, cuvântul de bază este raționalizarea și nu se mai urmăresc volumele mari, ci se dorește lansarea de mașini mai mari, mașini electrice și mașini la care marja de profit este mai bună.Oficialii Renault au spus joi că vor ca prețul mediu de vânzare să crească la Dacia cu 30%, iar asta nu înseamnă că toate Daciile vor fi scumpite, ci că vor fi lansate modele mai scumpe care vor duce în sus prețul mediu de vânzare. Primul va fi Spring, model electric ce va costa de la aproximativ 17.000 de euro, iar Bigster va contribui și el la creșterea mediei. Rămâne de văzut și dacă, atunci când va fi reînnoit, și Duster va fi ceva mai scump.Dacia va merge și la Bigster pe rețeta cu care a avut succes și în trecut: un raport bun calitate - preț și spațiu interior. Mașina va fi construită pe platforma CMF-B folosită pe un mare număr de vehicule din grup, de la Clio, până la Arkana. Evident că grupul va trebui să aibă grijă ca noul model să nu ”fure” din clienții mărcii Renault, astfel că se va lucra și la diferențiere.Cum spunea un ziarist francez: Bigster este cu 12 cm mai lung decât un Renault Kadjar și ar trebui să coste cât un Renault Captur.Cel mai mare model Dacia era MPV-ul Lodgy, lansat în 2012 și produs în Maroc, mașină de 4,5 metri lungime care nu a avut vânzări spectaculoase. Modelul produs la Tanger și-a găsit în 2019 aproximativ 28.000 de clienți în Europa, ceea ce înseamnă cam 5% din vânzările mărcii. Cel mai bun an a fost 2013, chiar după lansare, cu 33.000 de mașini, însă anul următor totalul a fost de 21.000. Modelul este disponibil în patru versiuni de motorizare, cu prețuri între 13.900 și 16.500 euro. Bigster va fi clar mai modernă decât Lodgy, va oferi mai mult spațiu interior și ar trebui să arate și mai bine decât Lodgy când va fi lansată.Despre o Dacie de segment C se vorbește de aproape un deceniu, dar abia acum a venit momentul ca acest model să fie confirmat, ca parte a acestui plan de la Renault în care se pune accent pe vânzarea unor modele cu prețuri mai mari și cu caroserii mai mari, în ideea ca marjele de profit să fie și ele superioare.În planul Renaulution mărcile Dacia și Lada au fost puse împreună, iar acest lucru i-a surprins pe mulți, iar pe unii i-a speriat, teama fiind că Dacia ar putea ajunge să fie subordonată mărcii Lada.Cel mai recent exemplu este legat de Jean Philippe Salar, cel care a condus ani buni centrul de design din București: de la 1 ianuarie 2021 a devenit vicepreședinte director de Design pentru marca Lada în Rusia.În plus, Lada Largus, unul dintre cele mai vândute modele din Rusia, este practic prima generație de Dacia Logan MCV cu sigla Lada. De menționat că rușii nu au acceptat ca modelele Duster, Sandero și Logan să se vândă sub marca dacia în Rusia, astfel că sunt sub brand-ul Renault.Ca parte a acestei colaborări strânse și Lada va beneficia de platforma modernă CMF-B care este și pe noile Sandero și Logan și se va găsi pe modele ale mărcii ruse începând cu 2024 când ar trebui să fie lansată o variantă modernă a legendarei Lada Niva (model lansat în 1976).Însă Lada merge bine în Rusia unde are 20% din piață și, deși cota a scăzut mult față de acum 10-15 ani, ea rămâne foarte bună datorită unor modele precum Granta, Largus sau Vesta. În plus, dintre toate mărcile din grupul Renault, Lada a avut în anul pandemiei cea mai mică scădere a vânzărilor, 7%.Marca are o rețea de 300 de dealeri în Rusia și urgența ține de modernizarea mai rapidă a gamei, iar francezii au anunțat joi că Lada va lansa patru modele noi până în 2025.Lada se vinde bine și în alte țări din fosta URSS, dar, ca și Dacia în Europa de Vest, are o problemă în a atrage clienții tineri și această modernizare a gamei îi va prinde bine.