Piața auto din UE a avut anul trecut cea mai mare scădere de când există statistici

Datele ACEA arată că în statele UE s-au înmatriculat 9,94 milioane de mașini noi, cu peste 3 milioane mai puține decât în 2019. Germania a fost cea mai mare piață, cu 2,9 milioane de mașini, urmată de Franța (1,65 milioane) și Italia (1,38 milioane). România a totalizat 126.000 de mașini, Ungaria 128.000, Polonia 428.000 și Cehia 202.000.Dintre piețele mari, Spania a scăzut cel mai mult, cu 32%, iar piața germană s-a dus în jos cu 19%. Franța a resimțit lockdown-urile și a scăzut cu 25%, însă cel mai mult a scăzut în UE Croația (-43%), urmată de Bulgaria (-37%) și Portugalia (-35%).Cel mai puțin au scăzut piețe precum Danemarca (-12%), Lituania (-13%) și Finlanda (-15%).În clasamentul mărcilor, Volkswagen are 11,6% din piață, Renault are 7,7%, Peugeot are 6,8%, Mercedes are 6% și Skoda, 5,6%. Cota de piață Dacia a scăzut de la 4,2%, la 3,8%.Dintre mărcile din piață câteva au avut scăderi mai mici de 15%: Toyota, Mercedes și Skoda, în timp ce Opel a scăzut cu 40%, Lada cu 58%, Mazda cu 42% și Jaguar 46%.Marea Britanie nu mai face parte din UE, iar piața auto a avut un an dur, cu scădere de 29%, spre 1,68 milioane mașini.