De ce vânzările Ferrari au crescut anul trecut în Europa, pe o piață totală care s-a dus în jos cu 24%

Ferrari a livrat în lume 9.119 mașini anul trecut, în scădere cu 10% față de anul 2019. În Europa compania a livrat 4.196 mașini, creștere de 9% față de anul trecut, în contextul în care piața totală a UE a scăzut cu 24% și în unele țări și cu peste 30%. Mărcile care pot spune că au avut un an bun au scăzut cu 7% (Porsche), 12% (Lamborghini) și 12% (Tesla).Ferrari a mers bine și fiindcă miliardarilor din Europa le-a mers bine: averea cumulată a celor 305 miliardari a crescut cu peste 500 de miliarde dolari anul trecut, iar Ferrari are o imagine bună și pentru acești super-bogați ”dă” bine să aibă mașini Ferrari mai mult decât de la alte mărci.În plus, marca italiană a ales să rămână în jurul a 10.000 de mașini/an pentru a-și păstra exclusivitatea, în timp ce mărci precum Bentley sau Lamborghini și-au crescut vânzările lansând SUV-uri, tip de caroserie care este popular și în segmentul de preț de peste 200.000 euro.De mulți ani cei de la Ferrari spun că nu prea vor să treacă mult de 10.000 de mașini/an, dar la final de 2022 și marca italiană va intra în segmentul SUV, cu un model numit Purosangue.Italienilor nu le-au scăzut vânzările și fiindcă au știut să gestioneze calendarul de livrări în fiecare piață în funcție de cerere și în funcție de ciclurile de lansare ale diverselor modele.Timpul de așteptare pentru un Ferrari este mai mare de un an, compania spune că are comenzi pentru întreg 2021 și o parte din 2022, iar numărul de comenzi anulate a fost anul trecut cu 20% mai mic față de 2019.Prețurile de pornire pentru modelele Ferrari pleacă de la 195-198.000 euro pentru Roma și Portofino, iar 812 GTC cu motor de 800 CP costă 330.000 euro. Compania are în gamă și un hibrid plug-in: SF 90 Stradale, care costă 443.000 euro.Sursa: Automotive News