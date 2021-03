Volvo spune că va produce doar mașini full-electrice din 2030

Volvo, parte a grupului chinez Geely, va produce în 2029 ultimele modele hibride plug-in, iar după acel an va trece exclusiv la mașini 100% electrice ce vor fi vândute online, pe volvocars.com.Întrebați despre ce se va întâmpla cu rețeaua de dealeri, cei de la Volvo au spus că nu sunt programate închideri. Volvo lucrează cu 2.400 de dealeri pe plan mondial, companii care au construit o relație cu clienții pe plan offline, iar pe viitor se vrea ca sistemul online să se combine cu cel offline în cel mai bun mod posibil.Oficialii Volvo au mai spus că principala diferență este că nu se va mai negocia la preț, fiindcă prețul va fi stabilit peste tot de Volvo Cars, însă mașinile vor fi livrate mai repede decât în prezent.Prețurile mașinilor Volvo variază între 30.000 de euro pentru varianta de 129 CP a lui XC40 și 82.000 euro pentru versiunea hibridă a lui XC60, cu 405 CP.Modelul electric XC40 Recharge P8 promite o autonomie de peste 400 km și costă 60.000 de euro. Este produs în Belgia, la uzina Ghent.Volvo a vândut în UE 290.000 de mașini anul trecut, după ce 2019 fusese cel mai bun an din istoria companiei, cu 338.000. În ultimii 27 de ani Volvo a vândut în mod constant peste 200.000 de mașini/an, iar cel mai slab an din ultimul deceniu a fost 2013, cu 230.000 de mașini.