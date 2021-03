Șeful Ford Europa spune că modelul Puma fabricat la Craiova a depășit Fiesta la vânzări. Producția SUV-ului EcoSport va continua la uzina din Oltenia

Ford Europa va începe un proces de transformare cu totul special fiindcă este primul producător de volum care a spus că din 2030 va vinde doar mașini full-electrice pe continent. Un punct intermediar va fi la jumătatea anului 2026, când gama sa de autoturisme din Europa va fi 100% pregătită pentru zero emisii, fiind reprezentată de vehicule electrice sau plug-in hybrid.Într-un interviu pentru Automotive News, șeful Ford Europe, Stuart Rowley spune că Puma se vinde foarte bine, depășind Fiesta, fiindcă merg bine vânzările pe segmentul SUV-urilor compacte.Puma se vinde bine și fiindcă are ceea ce șeful Ford numește ”un grad redus de complexitate” în comparație cu alte modele. El explică faptul că, față de Focus, Puma este disponibil în mai puține versiuni de motorizare și în mai puține nivele de echipare, ceea ce face ca business-ul să fie simplificat fiindcă timpii de livrare sunt mai rapizi, iar producția păstrează ritmul cu cererea și nu se acumulează stocuri.În 2020 Ford Europa a vândut 974.000 de mașini, cu 350.000 mai puține decât în 2019. Peste 118.000 au fost Puma și 47.000 au fost EcoSport, însă în ultimul trimestru livrările de Puma au fost de șase ori mai multe decât EcoSport și puțin mai mari și decât cele de Fiesta. Cele mai vândute cinci modele din gama Ford au fost Focus, Puma, Fiesta, Transit Custom și Transit.Puma costă de la aproximativ 20.000 de euro și ajunge la 32.000 de euro la varianta ST 2 cu motor de 200 CP.Ford Europa a reușit o reducere a costurilor structurale de un miliard de dolari și efectivele au scăzut cu 10.000 de persoane.Ford vinde și o versiune plug-in a lui Kuga, aceasta reprezentând jumătate din vânzările pentru acest model. Ponderea va crește în anii următori și versiunile plug-in vor ajunge să fie prezente și în gama modelelor mai mici, după ce tehnologia va deveni mai ieftină și deci va adăuga mai puțin la prețul final.Marea Britanie, Germania, Italia, Franța și Spania sunt cele mai mari piețe pentru Ford în Europa, aceste cinci piețe generând trei sferturi din totalul vânzărilor. Marea Britanie este piața unde Ford are cea mai mare cotă de piață (12,9%), în Ungaria cota este de 12,4% și în Irlanda este de 10,6%. Danemarca și Finlanda sunt piețe unde Ford are peste 8%.