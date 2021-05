Dacia anunță că a produs mașina Duster cu numărul două milioane

Duster-ul cu numărul două milioane este un exemplar din seria limitată Avantaj ECO-G 100 (motorizare cu alimentare mixtă benzină/GPL) de culoare ”Orange Atacama”, destinat unui client din România.Fabricat într-o cadență de 930 de vehicule pe zi, dintre care peste 90% sunt destinate piețelor externe, Duster este cel mai produs model al Uzinei Vehicule Dacia.Dintre cele 2 milioane de Dustere fabricate de Dacia, 7% au fost sub sigla Renault.Cel mai bun an de vânzări pentru Duster în Europa a fost 2019, cu peste 220.000 de unități, în timp ce anul trecut totalul a fost de 140.000. Un an bun a fost și 2018, cu 180.000 de unități.Prețurile Duster pornesc de la 14.050 euro, dar versiunile cu maxime dotări trec de 20.000 de euro. În toamna lui 2020 Dacia a lansat și Duster Pick-Up, cu prețuri de la 22.800 euro.Duster a primit multe premii pe plan intern, iar în 2011 a intrat între cele șapte finaliste la concursul Mașina Anului în Europa.