Comisia Europeană anunță planul prin care propune interzicerea vânzărilor de mașini noi diesel și pe benzină, începând cu anul 2035

Comisia Europeană a anunțat planul prin care propune ca, începând cu anul 2035, să nu mai fie vândute mașini noi pe benzină sau diesel, ci doar mașini electrice. Anunțul face parte dintr-un plan amplu de reducere a emisiilor poluante. Ținta intermediară este ca emisiile de CO2 ale mașinilor noi să scadă cu 55% până în 2030 și vor fi impuse și intervale minime la care să existe stații de încărcare pentru mașinile electrice pe autostrăzi.





Pentru ca posesorii de mașini electrice să aibă unde să le încarce, statele membre vor trebui să se asigure că există suficiente stații de încărcare: cel puțin la fiecare 60 km pe autostradă și la minim 150 km vor trebui să existe stații de alimentare cu hidrogen.





Ținta din trecut era o reducere de 37,5% până în 2030 a emisiilor de la mașinile noi, dar acum noua valoare așteptată este de 55%. Ținta radicală va fi o reducere cu 100% a emisiilor parcului auto de mașini noi până în 2035. Plnaul anunțat acum nu impune ținte noi până în 2025, pentru ca industria să aibă timp să se pregătească.







Planul va trebui aprobat de statele membre și de Parlamentul European, dar va fi întâmpinat cu opoziție mai ales din partea statelor unde există constructori auto mari, cum ar fi Germania, Franța, Spania și Italia. Pe de altă parte susțin propunerile fervent țări care nu au constructori auto naționali: Austria, Olanda, Danemarca.







Grupurile de protecția mediului salută planul, considerându-l ca fiind un punct de cotitură care va duce la orașe mai puțin poluate.



Oponenții spun că mașinile electrice sunt mult mai scumpe decât cele convenționale, au o autonomie net mai mică și mulți muncitori din industrie își vor pierde locul de muncă, fiindcă o mașină electrică are mai puține componente și deci, per total, este nevoie de mai puțini oameni pentru a o construi.



Industria auto este sub presiune fiindcă normele stabilite prin directive anterioare o obligă să reducă substanțial până în 2027 și emisiile medii ale mașinilor noi pe benzină și diesel și sunt voci care spun atrag atenția asupra costurilor necesare pentru a implementa noi soluții tehnice, costuri ce se vor regăsi în prețul final.





La final de 2020 existau în UE aproximativ 260.000 de puncte de încărcare pentru mașinile electrice în 27 de state membre, dar 70% dintre acestea erau în trei țări: Germania, Franța și Olanda, iar în România erau aproximativ 500. Angajamentul este ca rețeaua de puncte de încărcare la nivelul UE să ajungă la un milion de puncte de încărcare în 2025 și 3,5 milioane în 2030.





Ce se spune despre sectorul auto în comunicatul CE



Trebuie să se recurgă la o combinație de măsuri pentru a se aborda problema creșterii emisiilor în transportul rutier, în plus față de comercializarea certificatelor de emisii.



Stabilirea unor standarde mai stricte privind emisiile de CO2 provenite de la automobile și camionete va accelera tranziția către o mobilitate cu emisii zero prin impunerea obligației ca nivelul mediu al emisiilor automobilelor noi să scadă cu 55 % în 2030 și cu 100 % în 2035, comparativ cu nivelurile din 2021.



Prin urmare, toate autoturismele noi care vor fi înmatriculate începând cu 2035 vor avea emisii zero. Pentru a garanta faptul că, oriunde în Europa, conducătorii auto își vor putea încărca sau alimenta vehiculele de la o rețea fiabilă,



Regulamentul revizuit privind infrastructura pentru combustibili alternativi va impune statelor membre obligația să extindă capacitatea de încărcare, aliniind-o la volumul vânzărilor de automobile cu emisii zero, și să instaleze stații de încărcare și alimentare la intervale regulate pe autostrăzile principale: la fiecare 60 km pentru încărcarea cu energie electrică și la fiecare 150 km pentru realimentarea cu hidrogen.