Ministrul mediului, despre introducerea unei eventuale taxe auto: Trebuie să facem diferența între cetățenii vulnerabili și cei care au o mașină de 15 ani vechime care costă 20.000 de euro

Va trebui să facem diferenţa între cetăţeanul care, într-adevăr, nu-şi permite o maşină nouă şi cetăţeanul care umblă pe stradă cu o maşină mai veche de 15 ani, dar pe piaţa liberă costă 15 - 20.000 de euro. Aceste lucruri trebuie clar delimitate", a explicat oficialul.





"România este ţara în care 39,1% din maşini au o vârstă mai mare de 17 ani. Este ţara care va fi afectată serios de tot ce înseamnă aceste obiective pe termen mediu şi lung ale Uniunii Europene. Văzând ambiţiile şi ţintele la nivel european, lucrurile sunt şi mai complexe. Noi am vorbit la începutul anului despre o consultare publică referitoare la o taxă de poluare. Această consultare publică devine şi mai urgentă pentru că, dincolo de o eventuală taxă, trebuie să vedem care este impactul acestor obiective la nivel european asupra industriei”



"În momentul în care majoritatea statelor membre au sisteme de taxare a poluării şi descurajează deţinerea maşinilor poluante, şi România nu are un asemenea sistem, am devenit o piaţă-ţintă, unde se aduc maşinile vechi. Aceasta este situaţia pe care am găsit-o şi eu la minister. Ministerul Mediului trebuie să găsească o soluţie la nivel naţional de sprijin, în primul rând.Partea de taxare nu o să fie niciodată la Ministerul Mediului, pentru că s-a văzut cu taxa de poluare, toate procesele au fost pierdute de România, pentru că nu au fost fundamentate cum trebuie. Este nevoie de un pachet de măsuri, iar în centrul acestuia trebuie să fie măsurile de sprijin pentru cetăţenii vulnerabili şi trebuie completat cu măsuri de descurajare a deţinerii maşinilor mai vechi de 15 ani cu motor de 3 litri, pe motorină, care arată foarte bine pe şosele, arată un statut al deţinătorului, dar care poluează foarte mult.