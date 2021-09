Cum este să treci de la Aston Martin la Dacia? - Ce spune noul designer al Dacia despre cum este să ”desenezi” mașini mult mai ieftine

”La partea cu costurile este, cred, o neînțelegere despre cât de mult totul ar fi dictat de costuri într-o companie auto. Am vorbit cu colegii mei de aici și văd că pun aceleași întrebări și mi se dau aceleași răspunsuri pe care le primeam și la alte companii la care am lucrat. Dacă este să compar cu Aston Martin, argumentele legate de preț sunt identice, da, acolo s-ar putea să fie un zero în plus sau două pe lista de prețuri, dar este identică mentalitatea și la fel și ce trebuie să faci cu banii”.Care va fi prima mașină asupra căreia noul designer își va pune amprenta? Va fi Duster 3? ”Voi avea un efect asupra ei”, spune Nurnberger.Dacia a prezentat recent Jogger , cel mai lung model din istoria, o mașină de 7 locuri care va ajunge în acest an la primii clienți în România și va fi produsă la Mioveni. Duster 3 și SUV-ul Bigster ar trebui să fie lansate în 2024 și 2025.Cum a găsit marca Dacia, venind de la mașini de multe ori mai scumpe? Cum i se pare? ”Marca a evoluat enorm și nu mai este low-cost ca la început, acum la mașini nu mai contează doar prețul”, spune Nurnberger care adaugă că este clară identitatea de marcă și mai nou se pune accent pe mașini pentru activități în aer liber, iar în Regatul Unit modelul Duster este foarte respectat.”De ce am venit la Dacia? Marca are potențial uriaș, brand-ul este dezlănțuit și are o misiune incredibilă.(...) Mi-a plăcut mult ce am văzut în România în ultimele zile, mândria, optimismul. Este clar că am plecat de la o marcă cu personalitate și am ajuns la o altă marcă ce are ”spirit”, ceea ce pentru un designer este foarte bine”, spune Miles Nurnberger.În 2018, Nurnberger era șef de design la Aston Martin, dar și-a început cariera de designer la Lincoln.Miles Nürnberger a lucrat, din 2008, în echipa de design a constructorului ASTON MARTIN LAGONDA având pentru început funcția de Design Manager, responsabil de design-ul exterior, iar apoi pe cea de Director Creativ. În 2018 el a devenit Director de Design al mărcii. Printre realizările sale se numără DBX – primul SUV din gama Aston Martin și proiectul Valkyrie, precum și renașterea mărcii Lagonda, ca subsidiară 100% electrică, ilustrată de Conceptul Vision în versiunile sedan și SUV.Înainte de a se alătura companiei Aston Martin Lagonda, Miles Nürnberger a lucrat în cadrul echipei de Design exterior al mărcii Citroën. Primii săi pași în lumea design-ului auto i-a făcut însă în cadrul mărcii Lincoln una din diviziile Ford Motor Company.Născut în 1976, într-o familie pasionată de artă, de design și de mașini, Miles a obținut diploma în Design auto a Universității din Coventry în 1998. În 2009 a fost laureat al Premiului de Design „Concorso d’Eleganza de la Villa d’Este” pentru conceptul One-77.