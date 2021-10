Foxconn, cel mai important producător de iPhone-uri, a prezentat primele sale mașini electrice

Foxconn Technology Group a prezentat primele sale vehicule electrice: concepte de SUV și sedan și un autobuz electric, acesta din urmă urmând să fie produs mai ales pentru piața chineză, unde această categorie de autobuze a crescut enorm.Foxconn deja are câteva înțelegeri parafate cu companii auto, spre exemplu Fisker și taiwanezii de la Yulon, dar obiectivul este de a produce în viitor pentru mult mai multe companii. Foxconn este cel mai mare producător mondial de electronice și are deja un lanț consistent de furnizori.Foxconn a ajuns în septembrie la un acord și cu compania americană Lordstown Motors Corp de la care va cumpăra, cu 280 milioane dolari, o uzină auto din Ohio, unde va fi produsă o camionetă electrică.Față de alte companii care au planuri mari de producție auto, Foxconn are câteva avantaje: știe cum să extindă lanțurile de furnizori, are un număr mare de angajați și are forță financiară.Marele ”premiu” pentru Foxconn ar fi să obțină contractul de a construi prima mașină electrică Apple care, dacă este să fie lansată, nu va fi pe piață mai repede de 2027 sau 2028. Foxconn obține de la Apple jumătate din veniturile sale și are o relație privilegiată cu gigantul american tech. Dacă ar obține contractul de producție a avea asigurate venituri consistente pentru ani buni.Sursa: Bloomberg