Din ce țări aduc românii cele mai multe mașini second-hand - studiu

Deloc surprinzător, pe primul loc, la o distanța considerabilă de locul doi se află Germania.Bucurându-se de o imagine sinonimă cu precizia tehnică și seriozitatea, mașinile rulate pe drumurile din Germania sunt văzute ca fiind de calitate superioară, vehicule pe care te mai poți baza multă vreme.Locul doi este ocupat, surprinzător la prima vedere, de către Belgia cu 14,3% din totalul de importuri. Cel mai probabil acest lucru se datorează companiilor de asigurări belgiene care preferă foarte des să declare o mașină avariată drept daună totală decât să plătească pentru reparația ei. Acest fenomen se întâmplă și când mașinile sunt departe de a fi complet distruse și sunt ușor de reparat, lucru ce a dus la înmulțirea caselor de licitații pentru mașini second hand în Belgia.În goana după profituri cât mai mari, mulți samsari cumpără mașini belgiene de la licitații pentru prețuri derizorii, le importă în România unde le repară și ulterior le vând cu un adaos considerabil, spun cei de la CarVertical.Top trei este completat de Olanda, țară răspunzătoare pentru 8,6% din importurile de mașini second hand în România.Italia este abia pe locul 4, în ciuda comunității imense de români care locuiesc și muncesc acolo, cu 4,8% din importuri și Franța ocupă locul 5 cu 4,7% din importuri.Top 10 ste completat de Spania, SUA, Danemarca, Austria și Suedia. Toate aceste țări au ponderi procentuale foarte mici.Germania domină autoritar piața importurilor de mașini second hand din România. Mai mult de jumătate dintre mașinile importate an de an la noi vin din Germania, lucru care probabil a fost valabil încă din anii '90 și care probabil va continua ca trend și în viitorul apropiat.Deși asociem Germania cu seriozitatea, este vital să verificați istoricul auto al oricărei mașini înainte de a o cumpăra.