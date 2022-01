Istoria pieței auto românești în ultimii 15 ani - Creșteri, scăderi și recorduri

Sunt 15 ani de când DRPCIV publică date lunare despre înmatriculările de mașini noi, mașini SH din import și despre reînmatriculări (mașini SH care și-au schimbat proprietarul pe plan intern). Foarte multe s-au schimbat în acest timp și diferențele dintre anii cei mai buni și cei mai slabi sunt uriașe.Spre exemplu, cel mai bun an din istoria pieței mașinilor noi a adus cifre de aproape șase ori mai mari decât anul cel mai slab, iar la mașini SH din import cel mai bun an a adus cifre de peste 500.000 de unități, iar cel mai slab an a venit cu un total de nici 100.000.În 2007 parcul auto era de nici 4 milioane de autoturisme, în timp ce acum este mai mare de 9 milioane. Numărul de modele disponibile era de câteva ori mai mic decât acum, iar în acel an 2007 piața mașinilor noi trecea de un uimitor prag de 300.000 de unități într-un singur an și mașinile se vindeau ”ca pâinea caldă”.A urmat criza din 2008 și 2009 și apoi a urmat un deceniu tulbure, afectat de criză, piața mașinilor noi ajungând în 2013 la nivelul anilor '90. A fost însă intervalul în care mașinile second-hand au depășit cu mult mașinile noi, raportul fiind uneori și de 5 la 1 în favoarea celor second-hand.Piața a fost mult influențată de schimbările aduse taxei auto, fie că a fost vorba de derogări, sume uriașe, modificări, scandaluri. De mai multe ori piața a fost afectată de un sentiment de așteptare legat de schimbările la taxa auto, iar între martie 2015 și februarie 2017 piața mașinilor second-hand a fost grav afectată de timbrul de mediu.Din 2017 până în prezent a crescut ritmul înmatriculărilor de mașini second-hand din import și mai ales cel al vânzărilor de mașini SH pe plan intern.Per total, piața auto a fost influențată în ultimii 15 ani de mai mulți factori, cei mai importanți fiind legați de starea economiei, puterea de cumpărare și nivelul de taxare aplicat mașinilor noi.În 2007 și 2008 piața mașinilor noi a fost peste cea a mașinilor second-hand de import, dar de atunci piața SH a fost peste cea a mașinilor noi, în unii ani raportul fiind și de peste 4 la 1. Pentru 2021 raportul a fost de peste 3 la 1 pentru SH.Cel mai bun an: 2007 cu 312.589 de unitățiCel mai slab an: 2013 cu 57.710 unitățiCea mai bună lună: iunie 2007 cu 32.640 unitățiA doua cea mai bună lună: iulie 2007, cu 32.157 unitățiCea mai slabă lună: ianuarie 2010, cu 2.134 unitățiCel mai lung șir consecutiv de ani de scădere: 6, între 2008 și 2013Cel mai lung șir de ani de creștere: 6, între 2014 și 2019Cel mai bun an: 2017, cu 518.927 unitățiCel mai slab an: 2011, cu 94.488 unitățiCea mai bună lună: februarie 2017, cu 68.731 unitățiA doua cea mai bună lună: martie 2017, cu 51.634 unitățiCea mai slabă lună: februarie 2007, cu 3.084 unități.Cel mai lung șir de ani consecutivi de creștere: 3, din 2014 în 2016Cel mai lung șir de ani consecutivi de scădere: 3 din 2017 în 2019Cel mai bun an: 2021, cu 655.804 mașiniCel mai slab an: 2011 cu 205.553 mașiniCea mai bună lună: martie 2021, cu 63.998 mașini înmatriculateA doua cea mai bună lună: octombrie 2019, cu 59.232 unitățiCea mai slabă lună: aprilie 2020, cu 13.823 unitățiCel mai lung șir de ani consecutivi de creștere: 6, din 2014 în 2019Cel mai lung șir de ani consecutivi de scădere: doi (2012 și 2013).