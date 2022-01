Românii, mașinile și parcul auto - Cum ne comparăm cu alte țări și față de media UE la vârsta mașinilor și tipul de combustibil

În UE erau înmatriculate la final de 2020cu motor, cu 20 de milioane mai multe decât acum 5 ani. Cele mai multe sunt în Germania, peste 52 de milioane, iar în Franța și Italia erau peste 44 de milioane. În România erau 8,5 milioane, dar după cifrele record de anul trecut parcul auto a depășit 9 milioane, ceea ce înseamnă cu 2,5 milioane mai multe decât erau în 2016.În Rusia erau peste 53 milioane de mașini, iar în Regatul Unit, peste 44 milioane.era de 16,9 ani în România la categoria autoturisme, în timp ce media UE este 11,8 ani. Luxemburg are cel mai nou parc auto, cu o medie de 6,7 ani, în Austria vârsta medie este 8,5 ani, iar în Irlanda, 8,6 ani, în timp ce în Danemarca este de sub 9 ani. În Germania și Belgia media este de sub 10 ani.Cel mai bătrân parc auto este în Lituania (vârstă 17 ani), urmează România (16,9 ani), Estonia (16,7), Grecia (16,6 ani) Trebuie spus faptul că raportul NU conține date despre Bulgaria.În Norvegia vârsta parcului auto este 10,7 ani, în Elveția este 9 ani, iar în Marea Britanie, 9,4 ani.La vehicule comerciale ușoare media parcului de la noi este de 17,1 ani (media UE este sub 12), iar la vehicule comerciale medii și grele România are un parc de aproape de 17 ani vechime, iar media UE este 13,9 ani.Media de vârstă a autobuzelor este 18,1 ani în România și de 12,8 ani în UE.Din parcul auto total de autoturisme, 51,7% sunt pe benzină, 42,8% sunt diesel și fulll-electrice sunt 0,5%, ceea ce înseamnă în jur de 1,4 milioane.În România benzina are 54,9%, dieselul are 44,5%, iar full-electricele au 0,1% din parcul total. Grecia este țara cu cea mai mare cotă a mașinilor pe benzină, 88%, iar dieselul are doar 8,5%.Lituania este țara unde dieselul are cea mai mare cotă în parcul auto, cu peste 69%. În Germania 65% dintre mașini sunt pe benzină, în Franța 39%, în Italia 45%, iar în Spania, 39%.Norvegia este țara europeană cu: 12,1%, iar Islanda are 2,8%. Trei țări au între 1% și 1,2% la 100% electrice: Danemarca, Luxemburg și Suedia.Mașinile pe GPL au 2.5% din parcul auto total al UE, cu un maxim în Polonia: 13,8%.(numărul de vehicule raportat la 1.000 de locuitori), este de 560 în UE, în creștere de la 524 în 2016. În România rata de motorizare este 376 mașini/1.000 locuitori, iar în Letonia este 353. Cea mai mare rată de motorizare este în Luxemburg, 696, în Italia (666), în Polonia (662), Cipru (651).În Germania sunt 580 de mașini la mia de locuitori, în Marea Britanie indicele este de 544, în Franța este 570, iar în Spania este 532.