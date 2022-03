AUTO Miercuri, 30 Martie 2022, 13:39

Vlad Barza • HotNews.ro

Renault caută moduri prin care poate ceda, probabil unei entități din Rusia, participația sa la constructorul auto Lada care are 45.000 de angajați. Vor exista, probabil, efecte și în România, fiindcă grupul anunța la început de 2021 o mai mare apropiere între Dacia și Lada, pentru economii de costuri.

Renault Duster Foto: Renault

Renault și Rusia - O ieșire foarte dificilă

Rusia este a doua cea mai mare piață pentru Groupe Renault, iar ieșirea din această piață ar putea duce grupul pe pierderi în 2022 și întreg planul de dezvoltare va trebui regândit.

Renault deține 67% din AvtoVAZ (Lada) și nu s-au găsit soluțiile prin care francezii să iasă din acționariatul acestui producător auto unde Renault a investit peste două miliarde euro în 15 ani.

Renault și-a pus mari speranțe în Lada, companie care stă la baza planului de dezvoltare a gamei Entry pentru piețele emergente.

Sursele spun că Renault ar vrea să cedeze participația de la Lada unui investitor din Rusia și va căuta să se elibereze și de responsabilitățile față de business-ul Lada, companie ce are 45.000 de angajați în Federația Rusă.

Rusia, cu vânzări de 500.000 de mașini, este a doua piață pentru Groupe Renault, după Franța, iar asta se datorează Lada, fiindcă 100.000 dintre cele jumătate de milion de mașini sunt vândute sub brandul Renault, iar 400.000 sub cel al Lada.

O ieșire din Rusia era de neimaginat pentru șefii Renault chiar și în februarie, iar presa a scris că era gata să înceapă o campanie intensă de comunicare pentru lansarea unor noi modele în Rusia. Optimismul era la cote maxime când era vorba de evoluțiile din Rusia, țară unde niciun alt constructor auto european nu avea așa prezență puternică.

Aici trebuie spus că alte companii mari și-ar fi dorit să aibă cotă mare pe piața rusă, dar din varii motive nu au izbutit. Mai este și un grup de companii la care managerii au hotărât din start că Rusia este o piață prea riscantă pentru a-ți baza pe ea o parte însemnată a business-ului.

Renault a anunțat, după multe presiuni, că suspendă operațiunile industriale în Rusia, dar ieșirea completă de acolo este fantastic de complicată și cuvintele alese nu reprezintă o exagerare.

De ce? Fiindcă Renault și-a bazat creșterea în mai multe piețe emergente pe modelele din gama Entry ce sunt vândute sub brand-urile Dacia, Renault și Lada.

Grupul a pus tot mai multe componente la comun, a reorganizat operațiunile și vrea să ”atace” cu această gamă țări precum Brazilia, Argentina, Turcia, Algeria, Maroc, India și Africa de Sud. Pentru a-și pune planul la îndeplinire are nevoie și de volumele din Rusia, iar fără ele va trebui să facă schimbări și va pierde și bani.

Analiștii din piața auto spun că, fără o producție puternică în Rusia, este foarte greu pentru Renault să-și rentabilizeze operațiunile din piețele emergente.

Șase dintre cele mai vândute modele auto noi de pe piața rusă în 2021 au fost Renault și Lada. De exemplu, cele mai vândute mașini au fost Vesta și Granta, de la Lada, Duster și-a găsit 41.000 de clienți, iar Logan, 29.000.

Lada, 15 ani de modernizare cu ajutorul Renault și Dacia

Renault a venit cu bani la Lada, a modernizat masiv uzina de la Togliatti și a făcut și restructurări. Modele mult mai moderne au venit pe piață și Lada a fost ajutată și de specialiști trimiși din Franța, din România și de la alte uzine cu experiență. Participația Renault la AvtoVAZ a tot crescut, iar imaginea mașinilor Lada s-a îmbunătățit în Rusia.

Deși în Rusia se vând modele precum Logan, Duster și Sandero, ele sunt sub sigla Renault, nu Dacia. Trei motive ar fi pentru asta: marca Dacia nu are notorietate în Rusia și înalți oficiali ruși au spus acum 15 ani că nu vor ca mașinile să fie vândute sub numele Dacia. Al treilea motiv ținea de faptul că „dacea” însemna o a doua casă (la țară) și Dacia suna foarte asemănător.

Încă de când Lada a intrat în portofoliul Renault (oficial în 2014) a existat colaborare între mărci și schimb de experiență la toate nivelurile. Mai mult, doi dintre directorii Dacia, Nicolas Maure și Yves Caracatzanis, la încheierea mandatului la Dacia au fost mutați la conducerea Lada.

Nicolas Maure prelua conducerea Lada în 2016 și declara la plecarea de la șefia Dacia că ”Lada este în prezent la fel cum era Dacia în 2005”.

Cel mai recent exemplu este legat de Jean Philippe Salar, cel care a condus ani buni centrul de design din București: de la 1 ianuarie 2021 a devenit vicepreședinte director de Design pentru marca Lada în Rusia.

În plus, Lada Largus, unul dintre cele mai vândute modele din Rusia, este practic prima generație de Dacia Logan MCV cu sigla Lada. De menționat că rușii nu au acceptat ca modelele Duster, Sandero și Logan să se vândă sub marca Dacia în Rusia, astfel că sunt sub brand-ul Renault.

