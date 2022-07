AUTO Vineri, 01 Iulie 2022, 11:35

Vlad Barza • HotNews.ro

Slovacia nu este degeaba numită „Detroit-ul Europei”, fiindcă o țară de nici șase milioane de locuitori are o producție anuală de un milion de mașini. Ei bine, producția va crește și mai mult, fiindcă Volvo a anunțat că va construi o uzină care va ajunge să construiască 250.000 de mașini electrice/an.

Volvo concept Recharge Foto: Volvo

Uzina va fi amplasată lângă al doilea mare oraș al țării, Kosice, oraș care se află la nici 300 km de Satu Mare. Construcția va începe în 2023, primele mașini de test vor fi construite în 2026, iar planul este ca în 2030 uzina să ajungă la capacitatea de 250.000 de unități, toate electrice.

Este prima uzină nouă pe care Volvo o construiește în Europa în ultimii 60 de ani și - cu ajutorul uzinelor din Suedia și Belgia - capacitatea de producție va ajunge la 600.000 mașini/an.

Volvo a spus de mai multe ori că are nevoie de o uzină europeană pentru a putea trece de o producție mondială de 1,2 milioane mașini după 2025.

Slovacia are sute de furnizori care produc componente, are infrastructură bună, este aproape de Germania și de nordul Europei și are super-experiență la construcția de mașini.

În Slovacia au uzine grupurile Volkswagen, Stellantis, Kia și Jaguar - Land Rover.

Sursa: Automotive News