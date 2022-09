AUTO Marți, 13 Septembrie 2022, 11:20

Vlad Barza • HotNews.ro

Piața mașinilor noi a crescut în primele opt luni cu 5%, vânzările Dacia au urcat cu 13%, iar la Toyota, cu 16%. Skoda a avut cea mai mare scădere din top 10. Datele APIA arată că SUV-urile au ajuns să reprezinte 45% din piața mașinilor noi, datorită unor modele precum Duster, Puma și Tucson.

Masini Foto: Wirestock, Dreamstime.com

Dintre cele 82.000 de mașini noi vândute în țară în opt luni, peste 7.500 au fost Duster, pe locurile următoare fiind trei modele Dacia: Duster, Sandero și Spring. Cele patru și-au găsit peste 23.000 de clienți. Pe cinci este Ford Puma, fabricat la Craiova, cu peste 2.300 de clienți. Locurile 6-10 au fost ocupate de Hyundai Tucson, Toyota Corolla, Dacia Jogger, Toyota CH-R și Skoda Octavia.

La opt luni, mașinile pe benzină au 65,7% din piață, iar cele diesel, 13,6%. În august, dieselul a avut o cotă de numai 11%.

Mașinile full-electrice și-au găsit peste 6.400 de clienți, de patru ori mai multe decât acum un an. Spring are peste jumătate din piață, 3.526 unități, în timp ce Tesla Model 3 și-a găsit 340 de clienți, iar Volkswagen e-Up!, 332 de clienți. Au mers bine vânzările la modele precum Hyundai Kona electric și Renault Zoe.

Segmentul SUV are 44,5% din piața totală, clasa C are 26% și clasa B, 17,5%. Față de acum un an, segmentul SUV a avut creștere de 7% (peste media pieței), în timp ce clasa B a scăzut cu 11%.

Sursa foto: Dreamstime.com