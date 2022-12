AUTO Luni, 05 Decembrie 2022, 14:24

Vlad Barza • HotNews.ro

Înmatriculările de mașini noi au scăzut în noiembrie, dar încă sunt pe plus la 11 luni, datorită primelor luni din an, care au adus cifre destul de mari. Piața mașinilor second-hand din import a scăzut cu 20% în acest an, arată datele ACAROM.

Masini Foto: Viorel Dudau, Dreamstime.com

Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în noiembrie 2022 cu 3% față de noiembrie 2021, atingând un volum de 11.074 unități.

Pe primele unsprezece luni din 2022, înmatriculările de autoturisme noi au atins valoarea de 116.891 unități, în creștere cu 6.9% față de perioada similară din 2021, respectiv 109.350 unități.

În ceea ce privește autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în noiembrie 2022 volumul de 25.537 unități, o scădere de 15% față noiembrie 2021.

Pe primele unsprezece luni din 2022, înmatriculările de autoturisme second hand înmatriculate pentru prima oară în România au ajuns la valoarea de 293.919 unități, în scădere cu 20% față de perioada similară din 2021, respectiv 368.521 unități.

Clasamentul pe mărci autoturisme noi, ianuarie-noiembrie 2022:

DACIA 34.667 unități

TOYOTA 9.605 unități

HYUNDAI 8.995 unități

FORD 8.012 unități

SKODA 7.997 unități

VOLKSWAGEN 7.565 unități

RENAULT 7.082 unități

PEUGEOT 3.333 unități

MERCEDES 3.273 unități

