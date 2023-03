AUTO Marți, 21 Martie 2023, 10:12

Vlad Barza • HotNews.ro

​Înmatriculările de mașini full-electrice în UE au crescut cu 32% la două luni și în unele piețe mai mici, inclusiv România, s-au dublat, arată datele ACEA. Mașinile diesel au scăzut cu 5%, iar cele pe benzină au urcat cu 12%.

Masini in trafic Foto: Madrugadaverde, Dreamstime.com

În ianuarie și februarie s-au înmatriculat 169.000 de mașini full-electrice în UE, cota lor fiind una record, de 12% din totalul pieței.

Cea mai mare piață pentru electrice a fost Germania, 50.000 de mașini, urmată de Franța, cu 34.000, aceste două țări având jumătate din totalul vânzărilor de mașini electrice. În România s-au înscris în circulație 2.113 electrice în două luni, dublu față de perioada similară din 2022. Electricele au crescut cu peste 100% în mai multe piețe mici: Bulgaria, Croația, Grecia, Portugalia, Slovenia.

La mașini pe benzină, creșterea a fost de la 522.000, la 584.000, iar la diesel a fost o scădere de 13.000 de unități, până la 240.000.

În total, în UE s-au înmatriculat în două luni 1,56 milioane de mașini, creștere de 11% față de 2022. Marca Volkswagen are 11% din piață, Toyota are 7,2%, Mercedes are 5,7%, iar Dacia, 5,6%.

