Luni, 09 Octombrie 2023, 15:08

Volkswagen încetează producția modelului Up!, cel mai mic model al gamei mărcii, la 12 ani de la producția primei mașini. Modelul a avut și variantă Up GTI, iar din 2014 este pe piață și modelul electric e-Up! Polo rămâne cel mai mic model din gama, iar un model mai mic, electric, ar trebui lansat în 2-3 ani, sub numele ID1.

Masina Volkswagen Up Foto: Artzzz, Dreamstime.com

Volkswagen Up! a ieșit din producție, iar ultimele mașini au fost produse la uzina de la Bratislava. Pe la începuturi, o versiune cu minime dotări putea fi cumpărată cu 10-11.000 euro, dar s-au mai adăugat câteva mii de euro în ultimii ani.

Cel mai bun an de vânzări în Europa a fost 2013, cu 130.000 de unități vândute. La început erau versiuni cu 60 CP și 75 CP, dar s-a adăugat și o versiune de 90 CP.

În România, Volkswagen Up! second-hand costă - în funcție de kilometri, dotări, an de fabricație și stare generală - de la sub 4.000 euro, la peste 9.000 euro.

Din 2014 există și modelul electric e-Up!, iar din 2018 până la final de 2022 a existat și o versiune Up! GTI.

Up! este produs din 2011, când a înlocuit un alt model mic: Volkswagen Fox.

Sursa: Autocar UK

Sursa foto: Dreamstime.com