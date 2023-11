AUTO Miercuri, 15 Noiembrie 2023, 12:29

Tesla Motors are în 2023 cel mai bun an al său în România, un an pe care îl va încheia cu peste 3.000 de mașini noi înmatriculate. Piața totală a mașinilor electrice a crescut cu 51% în primele zece luni, iar piața auto totală în România a crescut cu 15%, arată datele APIA.

Tesla Model Y Foto: Ch1kyr, Dreamstime.com

Datele APIA arată că vânzările de mașini electrice în România au crescut cu 51%, la aproape 13.000, dintre care 5.800 sunt Dacia Spring și 2.800 sunt Tesla. Pe locul trei este Volkswagen, cu mai bine de 1.200 de unități. La Tesla, Model Y și-a găsit aproape 1.800 de clienți și Model 3, cu 800 de mașini.

Renault a avut un an bun la electrice, cu vânzări triple față de 2022, iar BMW a urcat cu 52%. În top 5 electrice, Hyundai a avut o scădere de 10% față de primele zece luni din 2022.

Piața auto totală în România a urcat cu 15% în primele zece luni, până spre 121.000 de unități, incluzând aici și mașini pe benzină, motorină și hibride. Dintre acestea, 39.000 au fost Dacia , iar trei mărci au avut între 8.700 și 9.000 de mașini fiecare: Skoda, Renault și Toyota. Suzuki a avut un an extrem de bun, creștere de 112%, în timp ce, la polul opus, Ford a scăzut cu 28%.

Mașinile pe benzină au avut o pondere de 63% din piață, iar cele pe motorină, sub 13%. SUV-urile au 43% din piața totală, iar mașinile de clasa C au 29%. Aproape un sfert dintre mașinile noi vândute în România în acest an sunt 4x4.

Cele mai vândute cinci modele noi din piață sunt Dacia, Logan fiind pe primul loc, cu 12.100 de unități. Cele mai vândute cinci modele ale unor mărci străine sunt: Skoda Octavia, Renault Megane, Renault Clio, Toyota Corolla și Hyundai Tucson.

Mașinile electrice au aproape 11% din piața totală, față de 8% acum un an.

