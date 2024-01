AUTO Luni, 29 Ianuarie 2024, 12:27

Se vorbește de mai mulți ani despre o mașină Tesla mai accesibilă la preț, una care în SUA să coste de la 25.000 de dolari, iar în Europa, de la aproximativ 25-30.000 de euro. O astfel de mașină poate fi construită și lansată, dar sunt multe obstacole de depășit. De ce va fi un moment istoric?

Statii de incarcare pentru Tesla Foto: Christoph Hardt / imago stock&people / Profimedia

Drumul trebuie să ducă spre o electrică mai ieftină

Mașinile electrice trebuie să devină tot mai ieftine, pentru ca tot mai mulți oameni să și le permită. Primele modele Tesla costau peste 100.000 de dolari, iar până acum 3-4 ani nu se găsea aproape niciun model electric al unei mărci la sub 30.000 de euro.

Despre o mașină Tesla accesibilă la preț s-a scris și acum 5-6 ani. Elon Musk spunea în 2018 că o mașină de 25.000 de dolari ar putea fi lansată în trei ani (2021), iar despre această mașină Musk a vorbit din nou în 2020. În declarațiile din 2022 se părea însă că o Tesla de 25.000 de dolari nu este posibilă.

Cele mai ieftine mașini Tesla costă 35.000 de dolari în SUA și cam 43-44.000 de euro în UE, la Model Y și Model 3, înainte de aplicarea subvențiilor. Acum, și Elon Musk a confirmat că Tesla lucrează la un model Entry cu preț mai accesibil.

O mașină Tesla de 25.000 de dolari ar fi un pas important către „democratizarea” mașinilor electrice, Tesla fiind o marcă premium cu mașini mai scumpe decât media pieței. Dacă Tesla va scoate un astfel de model înseamnă că a găsit o modalitate de a scădea prețul bateriei, compania lucrând intens la soluții tehnice originale, pentru a scădea costurile de producție cât mai mult posibil.

Cel mai ieftin model Tesla nu are cum să aibă o autonomie la fel de mare precum o Tesla de 45.000 sau de 55.000 de dolari, dar nici o autonomie reală de sub 250 km nu ar avea cum să aibă, fiindcă nu ar fi practică. Tesla Model Y, cel mai vândut model auto din Europa anul trecut, are o autonomie de 350 km în versiunea Entry.

Trebuie spus că pentru cei mai mulți cumpărători români o mașină de 25.000 de euro nu este ieftină deloc, iar atractivitatea scade pentru că mașina este electrică și deci nu poți merge direct cu ea la drumuri foarte lungi, cum ar fi o vacanță în Grecia. Pentru drumuri de sute de km trebuie să-ți faci un plan pentru a avea unde să încarci bateria. Anul trecut s-au vândut peste 3.000 de mașini Tesla în România și clar mai este loc de creștere, dacă subvențiile Rabla Plus nu vor scădea foarte mult.

Tesla de 25.000 de dolari este foarte posibilă, dar nu se știe clar când se va lansa

Presa americană a scris foarte mult în ultimele zile despre acest „$25,000 entry-level EV” care ar putea fi lansat de Tesla cel devreme în a doua parte din 2025, deși la respectarea unor termene de lansare promis de Musk Tesla nu stă deloc bine, amânările fiind mereu prezente. Unii au numit mașina „Tesla Model 2”.

Ar fi rezonabil să credem că primele modele vor ajunge în Europa cel devreme în a doua parte din 2026.

Când o serie de componente cruciale sunt scumpe și când materiile prime au prețuri tot mai mari este greu să lansezi o mașină electrică la un preț accesibil. Tesla are și ținte legate de marja de profit, așa că nu poate lansa un model de volum la un preț mic, dacă producția costă peste estimări.

Acum mai mulți ani era promis un preț de pornire de 35.000 de dolari în SUA pentru Model 3, dar versiunea Entry costa la lansare cam pe la 42.000 de dolari.

Un astfel de model accesibil ar putea fi construit în SUA și apoi și în Germania, iar unele surse vorbesc despre intenția companiei de a construi o uzină și în India, dar asta va dura ani buni.

Tesla Motors activează pe o piață a electricelor unde concurența este tot mai serioasă. Chinezii lansează multe modele și au planuri mari, iar cele mai mari grupuri europene promit tot mai multe modele de sub 25.000 de euro, mai ales că subvențiile oferite de statele europene scad în 2024 și vor dispărea aproape total în câțiva ani.

Va fi mare lucru dacă Tesla va găsi modalitatea de a produce la costuri mici acest model la fabrica din Germania. Ar fi costuri mai mici de transport în țările UE și ar evita „penalizările” fiscale pe care le vor avea mașinile produse în China, multe state europene declarând război acestor mașini.

Tesla nu mai este singură pe segmentul de piață pe care l-a creat

Tesla Motors a admis că nu are cum să-și crească volumele de vânzări cu 40-50% de la an la an, ci va trebui să se „mulțumească” să aibă creșteri de 20-25%.

Tesla Motors are o capitalizare de piață de peste 500 miliarde dolari, deloc mică, maximul fiind atins în toamna lui 2021: de peste 1.100 miliarde dolari. Tesla a avut un rol decisiv în a crea piața mașinilor full-electrice, a stârnit dorința multor clienți de a avea electrice și a determinat marile grupuri auto să investească în dezvoltarea de electrice.

Acum, Tesla, care a ieftinit de mai multe ori mașinile în ultimii doi ani, este nevoită să meargă și mai jos cu prețul mediu, iar pentru asta trebuie să lanseze un model mai mic, de oraș, fără de care nu ar putea face volumele de milioane de unități pe an despre care Elon Musk a vorbit atât de des în ultimii ani.

Musk a povestit despre dorința de a lansa o mașină acceptabilă la preț și în biografia scrisă de Walter Isaacson și lansată în 2023. Acest model Entry era descris ca fiind „la pachet” cu un model „robotaxi” (un model care să transporte pasageri fără să fie nevoie de șofer). Musk promitea că aceste noi mașini vor avea un design cu totul ieșit din comun.

