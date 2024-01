AUTO Marți, 30 Ianuarie 2024, 10:06

2

Toyota este de câțiva ani cel mai mare producător auto mondial, iar 2023 a fost un an record, fiindcă vânzările au atins un nivel nemaiîntâlnit: 11,2 milioane vehicule. A mers foarte bine segmentul de hibride, însă la electrice este rău, fiindcă doar 1% din vânzările grupului pe plan mondial au fost mașini full-electrice.

Masini Foto: Suslenko, Dreamstime.com

Grupul Toyota (incluzând aici și mărcile Lexus, Daihatsu și Hino) a vândut 11,2 milioane de vehicule în lume, depășind cu jumătate de milion valoarea din 2019: 10,7 milioane. Față de anul 2022 creșterea a fost de 7%.

Toyota a recucerit în 2020 locul unu mondial la vânzările auto, de la Volkswagen. Anul trecut Toyota a fost detașat locul întâi mondial, la două milioane de unități de VW (care a terminat cu 9,26 milioane vehicule). Pe locul trei a fost grupul Hyundai-Kia, cu un total de 7,3 milioane vehicule.

În România, marca Toyota a avut un an foarte bun, cu peste 10.500 de mașini noi vândute, fiind pe locul doi, după Dacia. Cota de piață a fost de 7,2%.

Toyota are probleme de imagine după ce marca Daihatsu a fost implicată într-un scandal legat de certificările mașinilor. Deși Toyota are cifre mari, per total, stă extrem de prost la capitolul mașini full-electrice, cu numai 104.000 vehicule vândute anul trecut.

Producția totală a grupului Toyota anul trecut a fost de 11,5 milioane vehicule.

Sursa: AFP

Sursa foto: Dreamstime.com