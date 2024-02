AUTO Luni, 19 Februarie 2024, 14:25

​Anul trecut a fost unul foarte bun pentru mașinile full-electrice în România, cu peste 15.000 de unități, iar vânzările vor crește în anii următori, însă ritmul va fi mult încetinit de faptul că ecotichetul din Rabla Plus va fi de 5.000 de euro, în loc de 10.000 euro. Cât de mult se modifică estimările? De ce mașina electrică nu este în criză?

Masina electrica la incarcat Foto: Shutterstock

Pe străzile și șoselele din România sunt mai bine de 45.000 de electrice, dintre care 15.300 au venit anul trecut. Aproape 40% dintre electricele din România sunt Dacia Spring, iar alte modele care stau bine sunt Tesla Model Y, Renault Zoe și Tesla Model 3.

România avea printre cele mai mari subvenții din Europa pentru cei care își iau electrice, dar din 2024 se vor înjumătăți și acesta este trendul: ca subvențiile să fie reduse, măcar puțin, iar în unele cazuri, nu foarte multe, să fie eliminate.

Vor mai cumpăra românii mașini full-electrice după ce subvenția Rabla Plus este înjumătățită? Da, dar nu așa de multe, ar fi un răspuns pe scurt, iar vânzările vor fi mai mari de la an la an. Prognozele APIA (Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România), indică o creștere între anul 2024 cu 27%, spre un total de 19.100 unități. În 2023 piața a crescut cu 41%.

Pentru majoritatea românilor, mașinile electrice sunt prea scumpe și au autonomie prea mică. Mulți stau la bloc, iar încărcarea este o problemă. Și autonomia este un minus pentru cei care vor să facă des drumuri lungi.

L-am întrebat pe Dan Vardie, președinte APIA, care sunt estimările asociației auto pentru vânzările anuale de mașini electrice noi pentru România, iar răspunsul a fost că vor atinge 50.000 de unități pe an în 2030, adică de peste trei ori mai mult decât acum. Trebuie însă să ținem cont că sunt doar niște estimări, anul 2030 este departe și multe se pot întâmpla.

În estimările prezentate de APIA în decembrie, înainte ca Ministerul Mediului să anunțe scăderea ecotichetului din Rabla Plus, estimările pentru anul în curs erau de 33.000 de mașini, iar pragul de 2026 ar fi putut fi depășit în 2026, dacă prima de casare ar fi fost în acel an de 7.000 de euro pentru cei care și-ar fi luat o electrică prin intermediul Rabla Plus. Pentru 2030, estimările foarte optimiste indicau 135.000 de electrice.

Realitatea este că ecotichetele pentru EV-uri vor dispărea în câțiva ani și în România, dar și în alte țări europene. Vizate vor fi mai ales EV-urile asamblate în China.

Așadar, piața full-electricelor va crește, dar nu într-un ritm alert, însă vor apărea noi modele: mai multe mașini de sub 25.000 de euro, mai multe mașini asamblate în Europa, dar și mai multe modele de la mărci chineze. Evenimentul anului va fi lansarea versiunii restilizate Dacia Spring. Este de așteptat ca producătorii auto să scadă prețul mașinilor din piață, măcar pentru anumite perioade de timp.

„Aș vrea să nu cădeți pradă unor discuții direcționate de diverse interese din Europa, există clar tendința majoră a electrificării și aș vrea și să credeți că mașinile electrice NU mai au niciun viitor. Nu mergeți pe treaba asta, fiindcă s-ar putea să greșiți”, a spus Dan Vardie.

El a dat un exemplu: în România, anul trecut, mașinile full-electrice au avut o cotă de sub 11% din piața totală a mașinilor noi, în timp ce la nivelul UE, ponderea mașinilor full-electrice a fost de 14,5%. „România este mai jos față de media europeană”, a spus Vardie, care a ținut să explice faptul că în Europa încă se dau ecobonusuri mari pentru electrice, nu au fost eliminate total și sunt chiar și țări care le-au crescut.

Cei de la APIA au mai spus că, din datele existente bugetul Rabla Plus ar ajunge, mai ales că se limitează la 5.000 de euro ecotichetul, chiar și pentru 25.000 de mașini full-electrice.

Piața totală a mașinilor noi va trece de 150.000 de unități în România, incluzând aici și mașinile pe benzină și cele diesel și hibridele, iar în 2025 ar putea crește spre 160.000 de mașini, adică la nivelul de dinaintea pandemiei.

Președintele APIA spune că scăderea cuantumului ecotichetului Rabla Plus va influența clar piața, însă cei 5.000 de euro s-ar putea, în destule cazuri, chiar dacă acești bani sunt bineveniți „s-ar putea să nu mai reprezinte un factor de decizie fundamental pentru care un om cumpără acea mașină electrică”.

Pe de altă parte, dacă tot apar câteva modele la 25.000 de euro, acei 5.000 de euro vor fi extrem de utili. „Suntem într-o situație nouă cu care trebuie să ne obișnuim, pentru că și noi credem că aceste ecobonusuri vor scădea și pe mai departe în România în anii viitori și este firesc să se întâmple asta”, spune Dan Vardie.

Trebuie să ajungem în momentul în care oamenii nu vor mai avea nevoie de aceste subvenții pentru a alege să-și ia mașini electrice, a spus șeful APIA.

„Dar repet, nu mergeți pe fenta de a crede că ajung să scadă mașinile electrice peste tot în Europa”, spune Vardie, explicând că ele nu sunt așa de vulnerabile cum spun unii că sunt.

Inițial, în decembrie, de la Ministerul Mediului a venit mesajul că ecotichetul pentru full-electrice la Rabla Plus ca scădea cu una-două mii de euro, nu cu 5.000 de euro.