​Renault a prezentat la Salonul Auto de la Geneva una dintre cele mai așteptate modele electrice europene, o mașină de clasă mică ce nu s-a schimbat mult față de varianta concept-car prezentată în 2021. Renault 5 va ajunge în toamnă la clienții din România, prețul de pornire în Europa este de 25.000 de euro, iar mașina va avea o versiune cu 300 km autonomie și una mai scumpă, cu 400 km autonomie.

Renault 5 Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Renault 5 face parte dintr-un așa-numit curent retro-futurist din industria auto, ideea fiind de a lansa modele inspirate din designul unor mașini care au avut succes acum câteva decenii. Aceste mașini au și elemente retro de design, dar au și multă tehnologie modernă și sunt în general full-electrice.

Grupul francez a prezentat acum varianta de serie Renault 5 E-Tech electric care, lucru mai rar în industria auto, diferă foarte puțin față de concept.Renault 5 este o mașină full-electrică produsă în Europa (nu în China precum multe alte modele) și prețul de pornire de la fi 25.000 de euro, ceea ce ar trebui să-l facă atractiv, mai ales că în multe țări se mai acordă și subvenții. Varianta cu cel mai puternic motor și cu baterie mai mare va costa, cel mai probabil, peste 30.000 de euro.

Sunt încă puține mașini electrice care costă sub 30.000 de euro, însă un „sfânt Graal” este să lansezi mașini de clasă B care să coste de la sub 25.000 de euro și mașini de clasă mini care să coste de la sub 20.000 de euro. Renault va lansa New Twingo EV, care ar trebui să coste de la 20.000 de euro.

Renault 5 este cu 13 cm mai scurtă decât Clio și cu 30 cm mai lungă decât actualul Twingo EV. Vor exista două versiuni de baterie: 40 kWh și 52 kWh și autonomia promisă este între 300 și 400 km. Are 3,92 metri lungime, iar compania spune că spațiul interior este comparabil cu cel din Clio.

Vor exista trei versiuni de motorizare (70 și 90 kW (95 sau 120 CP la varianta de 40 kWh baterie și 110 kW (150 CP) la versiunea cu 52 kWh baterie. La cea mai puternică versiune viteza maximă este 150 km/h și accelerația de la 0, la 100 km/h este în 8 secunde.

Interiorul are o mulțime de tehnologii, iar compania spune că s-a străduit să nu fie multe elemente închise la culoare. Pe bord se găsește și un ecran multimedia central de 10 inci

Renault 5 este o mașină frumoasă care vine în culori vii. Laurens van den Acker, designer șef al Renault, a spus în discuțiile cu presa din România la Salonul Auto că Renault 5 este o mașină la care se potrivesc culori precum galben sau verde deschis. „Este o mașină pe care o cumperi cu inima, nu cu mintea. Este o mașină care îți aduce zâmbetul pe buze”, a spus designerul șef. Renault descrie culorile ca fiind „iconice și luminoase”.

Rar o companie auto s-a arătat așa de mândră de un nou produs, cum este cazul Renault cu R5. Compania a comunicat mult despre această mașină și are așteptări comerciale mari.

Modelul este produs în Franța și va crește ponderea componentelor produse în Hexagon.

Printre concurenții din piață se vor număra modele precum electricele de la Mini și Fiat 500.

Renault R5 a fost produs între 1973 și 1983 și s-a vândut în 5,5 milioane de exemplare.