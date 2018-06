Comisia Europeană avertizează: România riscă să-i fie suspendate plățile de fonduri europene dacă încalcă independența Autorității de audit

„Obligația Comisiei este de a asigura o bună folosire a bugetului Uniunii Europene. Normele privind fondurile structurale și de investiții europene pentru perioada de programare 2014-2020 prevăd că este necesar ca statele membre să desemneze o autoritate de audit independentă din punct de vedere funcțional pentru fiecare program de finanțare. Autoritățile de audit au o importanță crucială pentru evaluarea independentă și raportarea cu privire la funcționarea eficientă a sistemelor de gestionare și control ale programelor de finanțare și, în cele din urmă, pentru a asigura legalitatea și regularitatea cheltuielilor din bugetul UE.

Prin urmare, Comisia Europeană urmărește îndeaproape procesul legislativ de modificare a Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a României.

În acest context, serviciile Comisiei au trimis o scrisoare guvernului român, exprimându-și îngrijorarea cu privire la ultimele modificări legislative. Dacă nu ar mai fi asigurată independența Autorității de audit (de pe lângă Curtea de Conturi - n.r.), aceasta ar putea constitui un motiv pentru întreruperea sau suspendarea plăților din fondurile structurale și de investiții europene pentru programele în cauză”.

La solicitarea HotNews.ro, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Christian Wigand, a declarat:România are la dispoziție 30,8 miliarde de euro, fonduri europene structurale și de investiții (FESI) în perioada de programare 2014-2020. Cea mai mare parte a acestor bani, circa 22,5 miliarde de euro, sunt fondurile din Politica de Coeziune a UE (din Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul de Dezvoltare Regională).Potrivit Ministerului Fondurilor Europene, România înregistrează în prezent o rată de absorbție de 18%, sub media UE, de 19%.Conform unor surse citate de publicația G4Media.ro , Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării, preşedintele Camerei Deputaţilor – Liviu Dragnea, şi cel al Senatului – Călin Popescu Tăriceanu au fost avertizaţi oficial de Comisia Europeană că România riscă suspendarea tuturor plăţilor pe proiecte europene dacă știrbește independența Curții de Conturi.Îngrijorările Comisiei Europene se referă la o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, depusă anul trecut de parlamentari de la PNL și PSD. Propunerea de lege a fost modficată și adoptată în Camera Deputaților de majoritatea parlamentară PSD-ALDE. În prezent, textul se află în Senat, care este for decizional, primind avize de la 7 comisii.Una dintre cele mai grave modificări adoptată de Camera Deputaților îi acordă președintelui Curții de Conturi competența exclusivă de sesizare a organelor de urmărire penală în cazul în care, în urma controlului, se constată că o instituție a cheltuit banii publici cu încălcarea legii. În legea aflată în vigoare, sesizarea organelor de urmărire penală se face de către conducătorul departamentului care realizează raportul de audit, a mai relatat G4Media.ro.