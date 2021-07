Cum se va transforma sectorul de retail banking: Băncile comerciale europene vor aplica planuri de restructurare în următorii ani. Provocări în plus pentru instituțiile financiare din România

​Articol susținut de PwC România

Pandemia a dus la transformarea agendei de retail banking, băncile fiind nevoite să remodeleze tot ce ține de vânzări, marketing, produse și prețuri. De asemenea, acestea au readus în discuție strategiile de reducere a costurilor, care implică închiderea de sucursale și regândirea serviciilor oferite de unitățile rămase, orientarea către client și o acoperire digitală cât mai mare.Astfel, în următorii ani este așteptată o raționalizare suplimentară a rețelelor de sucursale bancare din Europa cu până la 40%. Dar, cea mai mare schimbare nu se referă neapărat la numărul de sucursale și densitatea rețelei, ci la modul în care băncile comerciale vor reuși să găsească mixul potrivit între consilierea în sucursală și serviciile digitale, pentru a răspunde cererii și așteptărilor ridicate ale clienților.De asemenea, este așteptată și o creștere a comisioanelor (la conturi și carduri) și o concentrare pe dezvoltarea relațiilor existente cu clienții, mai degrabă decât pe cheltuielile pentru altele noi. În 2020, doar jumătate dintre băncile intervievate în cadrul raportului au reușit să-și reducă costurile, dar și acestea cu un nivel în conformitate cu scăderea constantă a veniturilor din ultimii ani. Costurile de operare ale băncilor comerciale europene au scăzut cu 2% anul trecut, la 334 de euro per client. Cu toate acestea, trei din patru bănci prezintă încă raporturi cost-venit înrăutățite pentru 2020. Astfel că, scăderile de costuri de anul trecut nu sunt suficiente, deoarece instituțiile se află doar la începutul programelor de transformare, iar în următorii 2-3 ani imaginea se va schimba substanțial.Mulți specialiști din piața europeană de retail banking se așteptau ca scăderea veniturilor băncilor să fie de două cifre, însă cele mai pesimiste scenarii nu s-au concretizat. Analiștii PwC s-au rezumat la estimări ale pierderilor de 9%, însă venitul mediu operațional obținut de băncile comerciale per client a ajuns în 2020 la 527 de euro, în scădere cu doar 4,2% față de 2019, în timp ce valoarea depozitelor a crescut cu 9% datorită reducerii cheltuielilor consumatorilor.Continuarea creditării ipotecare, depozitele în creștere și investițiile au sporit randamentul, dar nu au putut compensa veniturile pierdute din reducerea tranzacțiilor internaționale și cu carduri de credit, a tranzacțiile de schimb valutar și a altor tipuri de finanțări pentru consumatori. Iar această situație pare că va continua. În plus, pericolul creșterii insolvențelor și a ratei șomajului planează asupra sectorului bancar european. Estimările arată creșteri exponențiale ale insolvențelor începând cu acest an în rândul afacerilor mici și al companiilor care activează în industrii puternic afectate de criza sanitară. Spre exemplu în Franța numărul de insolvențe ar urma să crească cu 80%, în Austria cu 73% și în Belgia cu 61%. Fără intervenția guvernelor, insolvențele din Europa aproape s-ar fi dublat anul trecut.Rămânând în aceeași notă, nevoia de eficientizare, reducere a costurilor și digitalizare sunt comune și băncilor din România. Dar pe lângă acestea, instituțiile de credit locale se vor confrunta începând de anul viitor și cu alte provocări: reglementările prudențiale, cerințele fiscale și creșterea ratei creditelor neperformante (NPL).