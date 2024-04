ENERGIE Vineri, 26 Aprilie 2024, 10:29

​Șeful Comisiei de Reglementare Nucleară (NRC) din SUA vine săptămâna viitoare în România, într-o perioadă în care în sectorul energetic s-au întețit zvonurile privind eșecul proiectului SMR de la Doicești în parteneriat cu americanii.

Prototipul reactoarelor mici modulare NuScale Foto: Nuclearelectrica

„Ambasada SUA, cu sprijinul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București și Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, găzduiește vizita președintelui Comisiei de Reglementare Nucleară din SUA (Nuclear Regulatory Commission) Christopher T. Hanson la Centrul E2 din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București”, se arată într-un comunicat al ambasadei.

„Primul Centru E2 din Europa a fost instalat în cadrul Facultății de Energetică, parte a programului U.S. Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST).

Vizita are loc în contextul parteneriatului strategic între SUA și România în domeniul energiei nucleare și al cooperării pentru implementarea tehnologiei SMR cu multiple beneficii pentru decarbonare, securitate energetică și acces la energie curată și sigură”, menționează comunicatul.

Hanson va susține luni o conferință de presă, alături de rectorul Universității Politehnică, Mihnea Costoiu, și șeful CNCAN, Cantemir Marian Ciurea-Ercău.

Compania americană NuScale, pierderi de 180 de milioane de dolari anul trecut

Nuclearelectrica și compania americană NuScale au încheiat în 2019 un parteneriat privind construirea în România a primelor reactoare modulare de mici dimensiuni (SMR).

Încă de la început au existat sceptici care au spus că acest proiect nu se va concretiza, fiind vorba de o tehnologie care a fost folosită până acum doar pe submarine și nave, însă în ultima perioadă s-au întețit zvonurile privind eșecul proiectului.

Aceasta pe fondul plecării de la vârful Nuclearelectria, la finalul lunii martie, a doi șefi-cheie în negocierile cu americanii, respectiv Ana Birchall, reprezentant special pentru proiecte strategice și relații internaționale, și Dan Faranga, directorul financiar.

Potrivit publicației InvesTenergy, despre aceste demisii surse apropiate companiei spun că „proiectele uriașe de investiții în care este implicată Nuclearelectrica vin cu multe provocări, muncă și stres pe măsură, presiuni din toate părțile, așteptările sunt foarte mari, așa că unii oameni renunță...”.

Mai mult, compania americană NuScale se confruntă cu o situație financiară precară, după ce a renunțat la un proiect similar în Utah toamna trecută și a raportat pierderi de 180 de milioane de dolari pentru anul trecut.

Ministerul Energiei: Este nevoie de o viziune calibrată și integrată asupra proiectului SMR

În plus, săptămâna trecută, reprezentanții statului român au blocat continuarea proiectului, abținându-se de la vot în Adunarea Generală a Acționarilor Nuclearelectrica.

Ministerul Energiei a precizat că propunerile despre mini-reactoare vor fi rediscutate într-o ședință ulterioară și că este "nevoie de o viziune calibrată și integrată asupra proiectului".

"Susținem proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni în România, ca parte integrantă din strategia de dezvoltare și consolidare energetică a României”, spun reprezentanții ministerului.

Potrivit acestora, respectivele puncte de discuție vor fi repuse pe ordinea de zi în cadrul unor ședințe ulterioare cu respectarea strategiei de dezvoltare a proiectului.

„Avem nevoie de o viziune calibrată și integrată asupra proiectului, care va intra, în perioada următoare, în a doua etapă de dezvoltare", se arată în comunicatul instituției.

Potrivit acestuia, ministerul a susținut necesitatea completării din partea conducerii companiei a unor aspecte care țin strict de structura etapelor care urmăresc dezvoltarea proiectului.

"România are șansa să fie lider în sectorul nuclear civil european și global, inclusiv prin prisma noilor tehnologii ale reactoarelor modulare de mici dimensiuni (proiectul de la Doicești) și a reactoarelor de generație IV (proiectul ALFRED)", mai arată ministerul.

Memorandum de Înțelegere între România și Coreea de Sud în domeniul SMR

Un alt aspect important: la începutul acestei săptămâni, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, s-a aflat în vizită în Coreea de Sud, unde a semnat împreună cu omologul său un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea bilaterală în domeniul energiei nucleare.

Comunicatul de presă al Ministerului în urma acestui eveniment vorbește de sprijinul din partea Coreei pentru proiectul SMR din România, dar nu menționează nimic legat de partenerii americani.

„Cooperarea dintre România și Coreea de Sud în domeniul energiei nucleare s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, în principal prin interesul coreean în proiectele noastre nucleare naționale. Republica Coreea se află printre statele care și-au manifestat interesul de a finanța proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești. România este admirată pentru curajul asumării tehnologiei SMR, fiind printre statele europene care au șansa să găzduiască energia viitorului”, spune comunicatul.

HotNews.ro i-a solicitat ministrului Energiei, Sebastian Burduja, o declarație despre scopul vizitei în România al președintelui NRC, însă nu am primit până acum un răspuns.

