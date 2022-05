Articol susținut de PwC România ​ Marți, 24 Mai 2022, 16:16

Accelerarea tranziției către energia verde și activități durabile a devenit mai necesară ca niciodată, fiind una dintre soluțiile pentru reducerea dependenței Europei de importurile de combustibili fosili din Rusia, mai ales ca urmare a războiului din Ucraina. Instituțiile financiare au un rol foarte important în facilitarea acestei tranziții prin finanțarea proiectelor în domeniu, dar în același timp sunt supuse unui număr extins de presiuni și cerințe de raportare.

Noutăți în materie de raportare

De la publicarea Directivei Europene de Raportare de Sustenabilitate (CSRD) în aprilie 2021, Parlamentul European și Consiliul UE au lucrat la o serie de amendamente, iar ultimele luni au fost marcate de negocieri între Parlament, Consiliu și Comisie cu privire la termenele de raportare, scopul de aplicare și necesitatea unui audit extern. Obiectivul este de a ajunge la un consens cu privire la forma finală a Directivei până în iunie 2022. EFRAG a publicat la începutul acestui an un draft al standardelor europene de raportare non-financiară, care la momentul proezent se afla in consultare publica, iar International Sustainability Standards Board (ISSB), organism sub egida IFRS, a publicat la sfârșitul lunii martie două propuneri pentru standardele internaționale de raportare non-financiară generale și climatice.

Considerăm că aceasta este o etapă esențială în consecvența și consistența raportării informațiilor non-financiare. Standardele vor stimula transparența și vor permite investitorilor să ia decizii mai bine informate.

Articol semnat de Ana-Maria Butucaru, Partener Servicii Financiare PwC România, Andreea Topuzu, Senior Manager PwC România și Rebeca Toader, Senior Associate PwC România

