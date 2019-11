Din decembrie, Bursa va avea un mecanism de prevenire a perturbărilor artificiale ale prețurilor

Bursa de Valori București (BVB) va avea, din 2 decembrie, un mecanism de întrerupere a volatilității (volatility interruption), fiind o modalitate de protectie și un instrument de administrare a riscului de piață, care să prevină perturbări artificiale ale pretului de piață, se arată într-un comunicat de presă al companiei.







"Semnalizând înregistrarea unui anumit grad de volatilitate a prețului, pe baza cererii și ofertei consemnate pentru un instrument financiar, cresc premisele de execuție a ordinelor în situația înregistrării unor fluctuații accentuate ale prețului de piață pentru un instrument financiar într-un interval de timp scurt", se arată în document.





Mecanismul se poate activa pentru un instrument financiar în etapele de tip licitație și tranzactionare continuă din piața principală a acestuia, constând în înregistrarea unei etape de licitație neprogramate, care să permita participanților să reacționeze la noile condiții de piață, dupa cum urmează:









- tunelul maxim - este reprezentat de variatia maxima a pretului, in afara caruia nu se pot plasa ordine (tunelul aplicabil curent)

- tunelul dinamic - este un tunel de pret care are ca referinta pretul ultimei tranzactii sau, daca acesta nu exista, pretul de referinta.





În funcție de starea în care se află un simbol în piața principală a acestuia, se pot activa următoarele tuneluri dinamice:





- tunelul dinamic din starea Pre-deschidere (Preopen) - Daca pretul potential de deschidere este in afara acestui tunel, atunci simbol-piata intra in starea Pre-deschidere Extinsa (PreopenXT) pentru o perioada de timp, urmand ca ulterior sa intre in starea Deschisa (Open), indiferent de valoarea noului pret potential de deschidere.





- tunelul dinamic din starea Deschisa (Open) - Daca pretul potential al unei tranzactii se situeaza in afara acestui tunel sau in afara tunelului static, atunci simbol-piata intra in starea Volatilitate Intrerupta Vi (deci tranzactia nu se executa) pentru o perioada de timp, urmand ca ulterior sa intre in starea Volatilitate Intrerupta Extinsa (ViXT) sau in starea Deschisa (Open).





- tunelul dinamic din starea Volatilitate Intrerupta (Vi) - Daca pretul potential de deschidere este in afara acestui tunel, atunci simbol-piata intra in starea Volatilitate Intrerupta Extinsa (ViXT) pentru o perioada de timp, urmand ca ulterior sa intre in starea Deschisa (Open), indiferent de valoarea noului pret potential de deschidere.



Acest mecanism se va aplica pentru acțiunile din componența indicilor BET și BET-FI, precum și pentru acțiunile internaționale din piața reglementată, înlocuind vechiul mecanism de management al prețului în condiții de volatilitate, bazat pe extinderea limitelor de variație.- trecerea pieței dintr-o stare de tip tranzactionare continuă (de tip Deschisă) într-o stare de tip licitatie (de tip Pre-deschidere) pentru o scurtă perioadă de timp, în momentul în care prețul potențial al unei tranzacții depășește o anumită limită sau- extinderea unei stări de tip licitație, în condițiile iî care prețul potențial de fixing depășește o anumită limită.Modalitatea de adresare a limitelor de volatilitate prin acest mecanism este gestionată și prin tunelurile specifice de preț, astfel:- tunelul static - este un tunel de pret care are ca referinta pretul ultimului fixing inregistrat in sedinta curenta sau, daca acesta nu exista, pretul de referinta