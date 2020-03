SUA: Cine sunt marii perdanții ai prăbușirii burselor din cauza efectelor coronavirusului

"Am scăzut după ce am crescut extrem în ultimii zece ani. Pare brutal, dar trebuie spus că bursa a făcut trei pași înainte și un pas înapoi", rezumă Gregori Volohin, de la Meeschaert Financial Services.Iată mai jos marii perdanți ai jocurilor bursiere din această săptămână:Miliardarii, ale căror averi sunt investite în acțiuni, în special în companiile pe care le dețin sau unde sunt principali acționari, sunt cei care au pierdut cel mai mult, cel puțin în sume nete.Investițiile lui Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, în Amazon au scăzut de la 117 miliarde dolari la sfârșitul săptămânii trecut la 109 miliarde vineri, respectiv 8 mai puțin în șapte zile, potrivit cifrelor în timp real publicate de revista Forbes.Averea lui Bill Gates, cofondatorul Microsoft, a scăzut într-o săptămână de la 108,2 miliarde dolari la 103 miliarde, vineri, o reducere de 5,3 miliarde.Francezul Bernard Arnault, al treilea cel mai bogat om din lume și PDG al LVMH, a pierdut 14 miliarde de dolari într-o săptămână, la 84,6 miliarde.Warren Buffett, "oracolul din Omaha", a fost și el penalizat de deruta companiilor aeriene, unde grupul său Berkshire Hathaway este un acționar important. Averea sa a trecut de la 81,6 miliarde la sfârșitul săptămânii trecute la 76,3 miliarde vineri.Mark Zuckerberg, care completează top 5, a pierdut 9,2 miliarde de dolari, cu o avere estimată vineri la 62 miliarde, în urma căderii suferite de Facebook pe burse.Toate aceste pierderi sunt însă virtuale în condițiile în care acești miliardari nu și-au vândut acțiunile și ar putea recupera banii pierduți dacă bursele se redresează.Panica de pe burse a determinat un mare număr de investitori să se orienteze spre active sigure precum obligațiunile, și în special cele americane.Această strategie a determinat căderea randamentelor obligațiunilor, un eveniment care afectează contractele de asigurări, unde o parte a sumei investite variază în funcție de rezultatele bursei până la pensionarea persoanei asigurate.Randamentul obligațiunilor Trezoreriei pe 30 de ani era vineri de 1,5%.Numărul familiilor americane care dețin acțiuni, direct sau prin intermediul fondurilor de investiții, era, potrivit celei mai recente anchete a Federal Reserve, de 51,9% în 2016. Mai mult de un american din doi.Aceste economii sunt cel mai adesea gestionate prin planurile de economii pentru pensiile private 401(k).Aceste investiții au cunoscut o scădere sensibilă, ceea ce riscă să influențeze comportamentul consumatorului. Ori, consumul este motorul economiei americane.Și aici pierderile sunt esențial virtuale, deoarece nu s-a renunțat la investițiile pe termen lung.Cota de active investite în acțiuni a suferit enorm, iar cea investită în obligațiuni aduce un profit mai mic, în condițiile scăderii randamentelor.Există o a treia parte de active, a căror performanță nu este cunoscută: banii încredințați către hedge funds.Va trebui așteptat sfârșitul primului trimestru pentru a avea o idee clară despre pierderile legate de aceste active, când fondurile își publică performanțele trimestriale.Industriile cinemaului, teatrele, croazierele, turismul și restaurantele nu își vor putea recupera pierderile.Disney este astfel unul dintre marii perdanți​